Boris Kollár si opäť pustil ústa na špacír! Detaily o prvom sexe: S kým a v akom veku prišiel o panictvo?

Len nedávno sme vás informovali o rozhovore Borisa Kollára so synom Richarda Sulíka, Filipom Sulíkom, ktorý bývalého predsedu Národnej rady Slovenskej republiky poriadne vyspovedal v súvislosti s jeho sexuálnymi praktikami. Boris Kollár sa pritom neštítil prezradiť skutočne chúlostivé detaily zo svojho intímneho života.

Zdá sa však, že sa Boris Kollár nepoučil a o svojom súkromí čo-to porozprával aj v ďalšej podcastovej šou s Oskarom a Svetozárom. Tentokrát prehovoril o prvom sexe, ktorý mal podľa vlastných slov už v 14-tich. Jeden z moderátorov sa ho totiž spýtal, aký mal najdlhší celibát, ak nepočíta tých prvých sedemnásť, šestnásť rokov života. Kollár na to odpovedal: ”Tých prvých 14 rokov života. Ale, no raz to určite boli aj dva-tri týždne.”

O svojom prvom sexuálnom zážitku však prezradil viac. Dokonca mu naň zostala aj spomienka. ”Ona mala 17. Takže ona by mohla mať problém. Vtedy frčali tie mončiči. Neviem, či to poznáte. Tú postavičku mončiči. Také chlpaté. Ona to mala v ruke, a potom si to zabudla u mňa a ja dodnes to mám v rodičovskom byte, toho jej mončičáka zaveseného. Tak som si povedal, že to jej musím vrátiť. Zavesil som si to na kľúčik od skryne a teraz, keď som bol po fakt veľa rokoch sa pozrieť v tom byte, stále ten mončičák tam je a rozmýšľam, či by som nemal navštíviť tú babu, nájsť ju niekde a vrátiť jej to,” prezradil Kollár.

Oskar sa v tejto súvislosti Kollára opýtal, čo by robil, ak to bola práve tá pravá. Multiotecko ho však poriadne schladil. ”Chlapci, ja mám 58. Ja nechcem dôchodkyňu. Neblbnite chlapci. Však ona bola o 4 roky odo mňa staršia či o tri. Dajte pokoj. Ja nehľadám naozaj dôchodkyňu,” skonštatoval Kollár.

Keď sa ho pýtali na počet jeho partneriek, tak ženy prirovnal k predmetom. ”Ja vám ukážem tu na stole 20 predmetov. Šnúrku, okuliare, telefón, pohár, neviem čo... Môžete sa na to pozerať kľudne aj pol hodinu a keď vám poviem: ´vymenujte ich´, nedáte tých 20. Chápete ma?” opýtal sa Kollár. Oskar na to zareagoval poznámkou: ”Ale ženy nie sú predmety pán Kollár.” Ten sa však nedal odbiť. ”Ach, ale sú to mená, sú to čísla. Chápete ma? To sa nedá. Ešte raz hovorím, predmety si nezapamätáte a môžem vám tu postaviť desať žien alebo dvadsať žien. Nebudete ich vedieť vymenovať. Rozumiete mi?” dodal multiotecko.