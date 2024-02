Kollár sa po odchode z politiky pustil do exkolegov: V parlamente sú psychopati, primitívi aj úplní blbci

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Boris Kollár opäť zavítal do podcastovej šou. Po rozhovore s Filipom Sulíkom si to namieril priamo do štúdia Oskara a Svetozára, ktorí ho vyspovedali nielen z jeho súkromného života, ale kládli mu aj poriadne nepríjemné otázky o jeho pôsobení v politike. Bývalý predseda NR SR sa nebál poriadne pustiť do svojich politických kolegov.

archívne video

Boris Kollár bude robiť taxikára: Podarilo sa nám ho zachytiť, ako nastupuje do auta (Zdroj: Ján Zemiar)

Priznal, že v parlamente sa nachádza mnoho homosexuálnych politikov, avšak si to nechávajú pre seba. Podľa neho je v parlamente veľa gayov a lesieb. "Aj skrytých aj otvorených. O tom sa vie, ale o tom sa nehovorí. Lebo to je každého súkromná vec,” priznal. Dodal však, že sa to v parlamente nerieši a je to na každom, či to bude skrývať alebo s tým vyjde na povrch.

Do svojich kolegov sa však pustil ešte tvrdšie a neubránil sa ani urážkam. ”V parlamente sú psychopati, úplní blbci, primitívi, ale aj veľmi inteligentní ľudia,” kopol si do bývalých kolegov Kollár. Vyjadril sa aj k tomu, prečo by dobrý politik nikdy nemal klamať. ”Politik do kamery nikdy nebude klamať, keď je chytrý. Radšej sa vyhne tomu klamstvu a nepovie ho. Najhoršie je, keď vás nachytajú pri klamstve. Nesmiete sa nechať chytiť. To je konečná,” dodal Boris Kollár.

Boris Kollár si odskočil na dovolenku, kde spojil relax s plánovaným chirurgickým zákrokom (Zdroj: Instagram/Boris Kollár)

K žiadnemu z jeho kolegov sa však nevyjadroval menovite až na súčasného podpredsedu Národnej rady SR a lídra strany SNS Andreja Danka. Oskar a Svetozár mu totiž položili poriadne tvrdú otázku, či si myslí, že bol opitý, keď nabúral do stĺpu. Na to Boris Kollár odpovedal, "nemôžem to tvrdiť, lebo som pri tom nebol.” Oskar však naďalej naliehal, čo si myslí. Načo už Kollár reagoval. ”Keď si mám myslieť? Že bol naliaty jak čík,” tvrdo skonštatoval.