Módne faux pas! Dusno aj pri skladaní sľubov: Pellegrini sa nestačil čudovať, v akom outfite prišiel nováčik

Outfit poslanca Richarda Dubovického skritizoval predseda parlamentu Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Poslanecký sľub zložili noví poslanci Glück a Dubovický (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Namiesto Martina Nemkyho zo Smeru-SD, ktorý sa stal predsedom Štatistického úradu SR, nastúpil do poslaneckých lavíc Richard Glück. Richard Dubovický zas nahradil Tomáša Hellebrandta z klubu PS, ktorý sa vzdal mandátu.

Pellegriniho rozčúlilo, aký outfit zvolil poslanec Dubovický

Po zložení sľubov si však predseda parlamentu Pellegrini neodpustil poznámku, aký odev zvolil na skladanie svojho sľubu Dubovický. „Nového poslanca z PS by som chcel upozorniť, že toto bol najvýraznejší moment v jeho politickej kariére, ale nestál mu ani za to, aby sa náležite na tento úkon obliekol," vyhlásil Pellegrini a vyzval, aby do budúcna dodržoval nejaký dress code.

"Z úcty k Ústave SR by ste mali mať oblek riadne ustrojený alebo kroj," povedal. Poslanec Dubovický mal na sebe oblečený oblek, no pod sakom nemal košeľu s kravatou, ale čierne tričko.

Richard Dubovický počas skladania sľubu (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)