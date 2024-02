Tomáš zamiešal karty v kauze Hellebrandta: TOTO sa malo odohrať za múrmi žilinskej nemocnice

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Čo sa stalo v žilinskej nemocnici v deň, keď v nej ošetrovali dnes už bývalého poslanca NR SR Tomáša Hellebrandta? Keď sa progresívec začiatkom februára zo dňa na deň vzdal mandátu, všetkých prekvapil. Až neskôr sa objavili informácie o tom, že tak urobil po tom, ako zdravotníkov v nemocnici neinformoval o svojom infekčnom ochorení. Strana a aj on sám nakoniec toto jeho pochybenie priznali. Detaily toho, čo sa vlastne v zariadení odohralo, však zostávali zahalené rúškom tajomstva. K téme sa však teraz vrátil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý prezradil, aké informácie sa dostali k nemu.

Erik Tomáš v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 uviedol, že ošetrujúca sestrička sa mala cez ochranné rukavice „pichnúť ihlou“. Tomáš tvrdí, že sa síce pichla „čistou ihlou, ale v rukaviciach, v ktorých ošetrovala pána Hellebrandta.“ Tiež uviedol, že ohrozených malo byť až sedem zdravotníkov. Na otázku, ako sa tieto detaily dozvedel, uviedol, že ich má od zdravotníkov, ktorí „nemohli vydržať, ako sa to tu tutle.“ Podpredseda PS Michal Truban, ktorý bol s Tomášom v diskusii, povedal, že „Hellebrandt nebol infekčný, pretože nebol infekčný.“ „Neohrozoval reálne tých ľudí. Mal to nahlásiť, neurobil to, priznal si chybu a odstúpil,“ dodal.

Hellebrandt pôvodne svoje odstúpenie vysvetlil osobnými dôvodmi. Bližšie ich však nešpecifikoval. Karty zamiešal až Robert Fico, ktorý sa vo videu na sociálnej sieti opýtal, či vzdanie sa mandátu poslanca súvisí s incidentom v nemocnici, pre ktorý na neho nemocnica podala trestné oznámenie.

Poslanec sa neskôr k celej veci vyjadril v príspevku na sociálnej sieti. Ten sa vo svojom statuse ospravedlnil za chybu, ktorú spravil. "Nejdem sa vyviňovať, ani nič zľahčovať. Pri mojom pobyte v žilinskej nemocnici som lekárov neupovedomil o mojej zdravotnej diagnóze. Neurobil som tak zo strachu, že táto osobná informácia sa dostane na verejnosť a stane sa prostriedkom politického boja. Zdá sa, že som sa bál oprávnene," uviedol Hellebrandt.

Keďže podľa vlastných slov nepredstavuje ohrozenie pre verejné zdravie, netušil, že svoju diagnózu musím niekde aktívne hlásiť. "S mojim ochorením žijem už vyše 15 rokov. Zodpovedne beriem lieky a pravidelne chodím v zahraničí na kontroly a liečbu. Vďaka tomu nie som infekčný a nepredstavujem žiadne ohrozenie pre lekársky personál ani iných ľudí, s ktorými som v styku.“