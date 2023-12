Únia Rómov má matovičovcov v zuboch: Trestné oznámenia lietajú jedna radosť, toto sa im nebude dobre čítať!

Matovičovci majú zrejme problém po prísľube 500 eur za účasť vo voľbách. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Únia Rómov Slovenska)

BRATISLAVA/JAROVNICE - Toto sa podporovateľom hnutia a parlamentného klubu Slovensko (predtým OĽaNO, pozn.red.) zrejme nebude dobre čítať, no realita je, žiaľ, iná. Vec sa má tak, že zákon a vlastne už aj kauza 500 eur za účasť vo voľbách dostala hlavne rómske menšiny na Slovensku do tak napätej polohy, že si ventilujú svoj hnev za "nesplnené sľuby" matovičovcov tlačovými správami a trestnými oznámeniami, ktoré len tak lietajú či už z jednej alebo z druhej strany.

Celý konflikt sa rozbehol po tom, ako sa pár dní po voľbách z verejnosti akosi vytratila téma vyplatenia 500 eur každému, kto sa zúčastnil parlamentných volieb. Po výmene vládnej garnitúry sa navyše už ani s ničím takým nepočíta, pričom štátny rozpočet by bol po tom zrejme ešte tesnejší, ako už teraz je.

Trestné oznámenie proti trestnému oznámeniu

Sú však ľudia, ktorí na sľuby hnutia OĽaNO a následne aj schválenom zákone o vyplácaní 500 eur nezabudli. Ich hnev teraz prepukol naplno. Najskôr vydali tlačovú správu o trestnom oznámení, no matovičovci cez svojich rómskych poslancov ako napríklad Lukaš Bužo či Peter Pollák ml. na tlačovej konferencii z rómskej osady v Jarovniciach oznámili, že tiež podávajú trestné oznámenie za "krivé obvinenie".

Vec sa má totiž tak, že bčianske združenie Únia Rómov na Slovensku podalo trestné oznámenie na prešovskej krajskej prokuratúre v súvislosti s 500-eurovým príspevkom za účasť vo voľbách. Zároveň vyzvala Igora Matoviča (hnutie Slovensko), aby dodržal sľub voči Rómom. Ako povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda únie František Tanko, Rómovia boli oklamaní.

Na tieto vyhlásenia následne reagovalo hnutie Slovensko z jarovnickej tlačovky, kde informovali o trestnom oznámení za krivé obvinenie. Spustil sa tak politický súboj aj na poli občianského združenia.

Výsmech z tlačovky z Jarovníc, toto vraj nie sú naozajstní Rómovia

ÚRS následne po tlačovke z Jarovníce len s úsmevom na tvárach reagovali na slová predstaviteľov hnutia Slovensko. "S údivom sme sledovali tlačovú besedu „akože“ rómskych poslancov Pollákovcov za OĽaNO. Keby sa nejednalo o tému, ktorá negatívne ovplyvnila tých najbiednejších ľudí tak by sme sa mohli len zasmiať, ale ide o vážne veci a osobné tragédie," reagovala ÚRS na tlačovku, kde vystúpili aj poslanci ako Lukáš Bužo či Peter Pollák ml.

"Vyzývame Pollákovcov a ostatných „akože“ rómskych poslancov za OĽaNO, terajších aj bývalých, nech dajú odpočet konkrétnych návrhov, opatrení, zákonov, ktoré predložili na riešenie problémov Rómov na Slovensku, ktorí ich volili. Je veľmi pohodlné zabudnúť odkiaľ som vyšiel a vďaka komu som sa dostal tam kde som keď mám mesačný plat 5 000 eur ako poslanec NR SR alebo 25 000 eur ako europoslanec a plus iné výhody a kšefty. Ale je to nemorálne takto zneužiť najslabších!" vyhlásili, pričom ÚRS doplnilo, že ako hnutie touto epizódou v žiadnom prípade neslúžia aktuálnej vládnej garnitúre a sú to lži. Tí zároveň od matovičovcov žiadajú, aby buď "splnili, čo sľúbili, alebo odstúpili".