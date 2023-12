Expremiér Berisha je pre vyšetrovanie korupcie v domácom väzení

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sudkyňa prvostupňového osobitného súdu na vyšetrovanie korupcie a organizovaného zločinu, do ktorého pôsobnosti spadajú prípady vysoko postavených úradníkov a politikov, prijala návrh prokuratúry na vzatie Berishu do domáceho väzenia. Dôvodom je porušenie povinnosti hlásiť sa súdu každé dva týždne. Teraz navyše dostal zákaz cestovať do zahraničia. Berishov právnik Genc Gjokutaj vyhlásil, že súd jeho klientovi tiež zakázal komunikovať s ľuďmi s výnimkou rodinných príslušníkov, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti. Gjokutaj zákaz považuje za protiprávny a avizoval, že sa proti nemu odvolá. Zákaz komunikácie môže nabrať širší politický rozmer, pretože Berisha je lídrom najväčšej opozičnej strany.

Prokuratúra začala Berishu verejne vyšetrovať v októbri

Berisha svoje zatknutie a vyšetrovanie kritizoval a označil ho za politickú perzekúciu zo strany premiéra Ediho Ramu, ktorého varoval pred mohutnými protestmi. Prokuratúra začala Berishu verejne vyšetrovať v októbri pre obvinenia z toho, že zneužil svoje postavenie, keď svojmu zaťovi údajne pomohol sprivatizovať pozemky na výstavbu 17 bytových domov. Súdu zatiaľ nedoručili oficiálne dokumenty s obvinením a Berisha je tak oficiálne stále iba vyšetrovaný. Podľa prokuratúry mu však v prípade preukázania viny hrozí trest do výšky 12 rokov väzenia.

Dve krajiny zakázali Berishovi a jeho najbližšej rodine vstup na svoje územie

Sali Berisha bol v rokoch 1992-97 prezidentom Albánska, v rokoch 2005-13 zastával post premiéra. V parlamentných voľbách v roku 2021 sa opätovne stal poslancom parlamentu ako líder Demokratickej strany. Spojené štáty a Spojené kráľovstvo Berishovi a jeho najbližšej rodine zakázali v súvislosti s obvineniami z korupcie vstup na svoje územie.