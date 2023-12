Štefunko z PS: Drucker ma najmenej vyrušuje, naši poslanci sa stiahnu z niektorých pozícií v komunále

Rozhovor s Ivanom Štefunkom

BRATISLAVA – Netají sklamanie, že Progresívne Slovensko bude nasledujúce štyri roky v opozícii. Falošná skromnosť nie je namieste a preto priznáva, že chcel byť súčasťou vlády. Sám je zvedavý, ako dopadne Saska po odchode Richarda Sulíka do europarlamentu. Bude mať PS záujem „pohltiť“ liberálnu Sasku? Postavia vlastného kandidáta na prezidenta alebo sa postavia za niekoho iného? V parlamente sa hovorí, že ambície na túto pozíciu by mali mať Igor Matovič či Miriam Lexmann z KDH. Rozprávali sme sa s poslancom NR SR a členom predsedníctva PS Ivanom Štefunkom.

Progresívne Slovensko, ktorého ste zakladateľom, sa dostalo na druhý pokus do parlamentu. Ste sklamaný, že ste v opozícii?

Každá strana, ktorá sa dostane do parlamentu, by mala mať ambíciu participovať na vládnej moci. Aby vedela krajinu posunúť dopredu na základe programu, s ktorým kandidovala. Samozrejme, že sme sklamaní. Slovensko podľa mňa stratí ďalšie štyri roky.

Boli pokusy a časť Slovenska chcela, aby ste vytvorili vládu s SaS, KDH s Hlasom – SD. Ste v politike a jej zákulisí dlho. Bolo to vôbec reálne?

Áno. Bolo to naozaj reálne. Keby to tak nebolo, nesnažili by sme sa o to. Veľa ľudí teraz hovorí, že to bola márne snaha. V PS sme urobili maximum.

Ponúkli ste im premiéra. A potom vás Saska verejne vyzvala, aby ste im dali aj post ministra vnútra. Bola to aj požiadavka Hlasu – SD?

Nakoniec to bola aj ich požiadavka. V kontexte toho, čo sa deje, sa ukázalo, že sme spravili dobre. Ako ste povedali, aj Saska na nás tento tlak vyvíjala. My v PS máme naozaj čisté svedomie.

Na čom to podľa vás stroskotalo?

Mám pocit, že to stroskotalo na veľmi silnom tlaku strany Smer – SSD na vedenie Hlasu – SD. Úlohu tam zohral aj fakt, že obe strany vychádzajú z jedného koreňa. Majú vzťahy a spoločné metódy práce.

Myslíte si, že v Hlase – SD to bolo také jednomyseľné rozhodnutie vytvoriť súčasnú koalíciu, ako sa to prezentovalo?

Nemyslím si, že všetci členovia predsedníctva Hlasu – SD to takto jednoznačne cítili. Nevylučujem, že v nejakom momente za to všetci zahlasovali. Podľa mojich informácií mnohí z nich chceli dať Slovensku šancu s nami, KDH a Saskou.

PS je nováčikom v parlamente. Mali ste vôbec pripravených ľudí do vlády?

Sedem rokov sme sa na to pripravovali. Naši nominanti, ako prezidentka Zuzana Čaputová alebo Matúš Vallo, sa vo funkciách osvedčili. Na top pozície v štáte sme mali pripravených stovky nominantov, ktorí by vedeli aplikovať náš program.

Mali ste sám ambície postaviť sa na čelo nejakého rezortu?

Celý život som niečo riadil a aplikoval víziu. Chcel som odovzdať dobre spravenú robotu. Sedieť v parlamente je veľmi zodpovedná práca. Ale sme v opozícii, takže je to skôr reaktívna robota, ktorá si vyžaduje veci kritizovať. Mojou povahou je skôr zlepšovať, a nie kritizovať veci.

Máte v poslaneckom klube najviac poslankýň a poslancov, ktorí zastávajú viacero funkcií. Tak napríklad Michal Sabo je parlamentným poslancom, vicežupanom v BSK, poslancom bratislavského zastupiteľstva a tiež poslancom miestneho zastupiteľstva v Petržalke. Druhá vicežupanka na BSK Simona Petrík je poslankyňou miestneho zastupiteľstva Karlova Ves. A mohla by som pokračovať. Dá sa toto všetko stíhať? Ako?

Boli sme mimoparlamentnou stranou. Pred parlamentnými voľbami boli ešte komunálne voľby. Dôležitá bola obhajoba bratislavského mandátu, preto sme postavili tých najlepších. Uspeli na rôznych postoch. Teraz sme v parlamente a sú dva mesiace od volieb do NR SR. PS sa zachová zodpovedne a každý bude mať toľko mandátov, koľko bude časovo zvládať. V strane si myslíme, že jeden poslanecký a jeden komunálny mandát je optimálne riešenie.

