VIDEOROZHOVOR Topmodelka Kociánová: Na „babinu“ si vždy nájdem čas. Vráťme našim starým rodičom dôstojnosť!

Je to smutné. Často si kladiem otázku, kde sa stala chyba. Kedysi boli starí ľudia hlavami rodín, za ktorými sme si chodili pre rady. V dnešnej dobe zabúdame. Neviem, či je to napredovaním vedy a techniky a my ich z toho vynechávame... Aj preto je tu naše občianske združenie, ktoré by to chcelo zmeniť. Pamätám si, keď sme našej babke kúpili Ipad a učila som ju, ako dvihne FaceTime. Verím, že postupne ich opäť zaradíme do spoločnosti. Je to síce beh na dlhú trať, sme na začiatku, ale rozhodne sa nechceme vzdať.