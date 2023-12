Rušenie záchraniek dostalo KDH do vývrtky: Choďte sa prejsť po oravských cestách, odkázal vláde poslanec

Janckulík skritizoval vládu. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Diana Semanová)

"Prosím ministerku, aby poslala úradníkov z ministerstva zdravotníctva do regiónov, aby si prešli všetky cesty, v akom sú stave, aká je tam cestná dostupnosť a potom, aby urobili model," skonštatoval na štvrtkovej tlačovej konferencii Janckulík. Mrzí ho, že nový model nepočíta ani s turistickými lokalitami, ako je napríklad Zuberec či oblasť Terchovej. Poslanec František Majerský (KDH) so zámerom nesúhlasí, novú sieť považuje za zlú.

VIDEO Tlačová konferencia KDH:

Opatrenie ministerstva odmieta aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)

Poukázal na to, že sa prijalo bez účasti a možnosti pripomienkovania zo strany samosprávnych krajov a ďalších dotknutých účastníkov. Upozornil, že v kraji by sa v budúcnosti mohol znížiť počet staníc záchrannej zdravotnej pomoci o 11 bodov, čo by spôsobilo problém predovšetkým v horských oblastiach so sťaženou dostupnosťou.

"Považujeme toto opatrenie za unáhlené a domnievame sa, že vzniklo od stola, bez ohľadu na dôležité vstupné parametre. Požiadam pani ministerku zdravotníctva o osobné stretnutie, kde jej chcem vysvetliť, ako sa dramaticky zhorší dostupnosť záchrannej zdravotnej služby v niektorých oblastiach nášho kraja a zároveň požiadam o opravu schváleného opatrenia," zhrnula predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

K akej zmene došlo?

Ministerstvo tento týždeň zverejnilo opatrenie, ktoré určuje sídla staníc a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Dokument, ktorý popisuje nové sídla záchraniek, je založený na matematickom modeli, ktorý podľa MZ stanovuje ideálnu dostupnosť záchranky pre pacienta. Akékoľvek zmeny v sieti záchraniek nastanú podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) najskôr v druhej polovici roka 2025. Dodala, že finálna podoba siete bude reflektovať na reálne potreby pacientov a optimalizáciu siete nemocníc.