Tvrdá rana pre Remišovej časopis: Ministerstvo zaň vyfasovalo mastnú pokutu! Raši s ním urobil krátky proces

Remišová prišla s nápadom na vydávanie časipisu na sklonku svojho ministrovania. „Chceme, aby mal väčší dosah na ľudí, aby naozaj ľudí informoval o pekných projektoch, ktoré vďaka eurofondom vznikli v ich okolí a vidíme to aj z prieskumov, pretože vidíme, že informovanosť o eurofondoch je veľmi malá,“ tvrdila začiatkom roka Remišová. Časopis mal rezort stáť pol milióna eur. Celkovo päť miliónov výtlačkov v desiatich vydaniach bolo určených do domácností v krajských mestách. Remišová odmietala, že by išlo o predvolebnú kampaň za štátne peniaze. Načasovanie označila za čisto náhodné.

Nový minister Richard Raši (Hlas-SD) sa však po nástupe do funkcie rozhodol urobiť s časopisom krátky proces. „Jedna z prvých vecí, ktorú som urobil po nástupe do funkcie, bolo zastavenie vydávania tohto časopisu s veľmi otáznym prínosom pre informovanie ľudí o eurofondoch. Už v minulosti sme viackrát poukazovali na to, že Veronika Remišová ho zneužívala na svoju propagáciu pred predčasnými voľbami. Problém však nebol len v tomto, ale tiež v zle nastavenej distribúcii. Časopis, ktorý mal informovať občanov o tom, kam putujú eurofondy, sa napríklad vôbec nedostal k ľuďom z menších miest či obcí,“ uviedol Raši. Vyjsť tak nakoniec stihlo len 6 z vydaní. Podľa súčasného vedenia rezortu ich len tlač a distribúcia stáli dokopy viac ako 350 000 eur s DPH.

To však nie je všetko. Podľa najnovších informácií malo za časopis ministerstvo vyfasovať aj pokutu vo výške 5 500 eur. Úrad pre verejné obstarávanie totiž zistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní. „Vo svojom rozhodnutí ÚVO konštatuje, že MIRRI SR pri zadávaní zákazky na predmet zákazky ´Tlač a distribúcia časopisu´ porušilo hneď niekoľko paragrafov zákona o verejnom obstarávaní – konkrétne princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov a proporcionality a princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, pričom tieto porušenia podľa ÚVO mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ konkretizovalo ministerstvo. Podľa Rašiho ide o jednu „z ďalších faktúr za nekompetentnosť bývalej ministerky, na ktorú sa poskladajú občania Slovenskej republiky.“