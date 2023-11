Raši nemá na svoju predchodkyňu pekné slovo: Ďalšia mastná pokuta pre rezort! Unikli citlivé údaje

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

Problém sa mal vyskytnúť pri projekte „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia senior tabletov," ktorý ministerstvo spustilo počas pôsobenia Veroniky Remišovej. „Dostali sme ďalšiu faktúru za amaterizmus bývalého vedenia, na ktorú sa poskladajú občania tohto štátu. V úrade som ešte len zopár týždňov a už sa nám na stole hromadia rozhodnutia rôznych inštitúcií, ktoré zisťujú pochybenia a prešľapy v projektoch a zmluvách bývalého vedenia. Najskôr to bol Remišovej sebapropagačný časopis, teraz sú to tablety pre seniorov. Chyby v Remišovej práci sme v minulosti nahlas kritizovali a dnes, keď za ne naše ministerstvo dostáva tisícové pokuty, sa ukazuje, že táto kritika bola opodstatnená,“ tvrdí šéf rezortu Richard Raši.

Pokutu udelil ministerstvu investícií Úrad na ochranu osobných údajov SR. Ten tvrdí ministerstvo v období od 16. 3. 2023 do 17. 4. 2023 zverejnilo v Centrálnom registri zmlúv darovacie zmluvy „s osobnými údajmi dotknutých osôb v rozsahu dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo) bez primeraného právneho základu,“ čím podľa úradu porušilo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. „V čase, keď sú seniori hlavnou cieľovou skupinou najrozličnejších podvodníkov a prichádzajú kvôli nim o svoje celoživotné úspory, sa nemôže stať, aby unikali ich najcitlivejšie údaje. A už vôbec nie, aby takéto fatálne chyby robil štát,“ myslí si Raši.

Ďalšie pochybenia mal Úrad na ochranu osobných údajov SR zistiť pri desiatkach zmlúv, ktoré boli v Centrálnom registri zmlúv zverejnené bez toho, aby v nich boli anonymizované osobné údaje, ako rodné číslo, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefón, ekonomické údaje či podpis. Za oba prípady dostalo MIRRI SR od úradu pokutu v celkovej výške spolu 8 600 eur.

Len v polovici novembra zasa ministerstvo informovalo o pokute, ktorú dostali v súvislosti s časopisom Lepšie Slovensko, v ktorých ste sa mohli dočítať o úspechoch rezortu v čerpaní eurofondov. Úrad pre verejné obstarávanie totiž zistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní a udelil rezortu pokutu 5 500 eur. Raši po nástupe do funkcie časopis zrušil.

Remišová viní aj Rašiho

Remišová však tvrdí, že pokuta pre ministerstvo zahŕňa aj porušenia z čias šéfovania Richarda Rašiho. "Richard Raši tu vyťahuje pokutu 8000 eur, ktorá však zahŕňa porušenie ochrany osobných údajov a nesprávne zverejňovanie údajov aj z obdobia od roku 2016, teda počas pôsobenia samotného Richarda Rašiho a Petra Pellegriniho (obaja Hlas-SD). Ministerstvo okamžite po zistení pochybení a dôkladnom audite pristúpilo k náprave, aj pokiaľ ide o pochybenia z Rašiho a Pellegriniho éry," spresnila.

"My sme však po Richardovi Rašim a Petrovi Pellegrinim museli riešiť pokuty vo výške pol milióna eur, ktoré sa týkali hrubého porušenia zákona o verejnom obstarávaní, keď pri nevýhodných zmluvách uzatvorených v rozpore so zákonom občania prišli o milióny eur. Richard Raši doteraz nevysvetlil škody za desiatky miliónov eur, ktoré sa napáchali počas jeho pôsobenia v informatizácii. Namiesto obohratej platne 'lebo Remišová' by mohol konečne začať niečo robiť aj pre občanov Slovenska," dodala Remišová.