Richard Raši má plán ako bojovať s digitálnou chudobou: Občanom sľubuje poukážky na internet

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anejel)

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa chce postarať o to, aby prístup k rýchlemu internetu mali aj občania, ktorí si to pre chudobu nemôžu dovoliť. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii minister rezortu Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že týmto obyvateľom by mali byť poskytnuté poukážky na internet.