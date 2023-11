Prezidentka Čaputová navštívi 16. novembra Prahu, stretne sa s českým prezidentom

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prezidenti SR a ČR spoločne navštívili Ukrajinu (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Na hrade Čaputovú spolu s jej partnerom Jurajom Rizmanom privíta okrem Pavla aj jeho manželka Eva. Potom by mal program prezidentky pokračovať v duchu osláv výročia Nežnej revolúcie. Presný harmonogram návštevy zatiaľ slovenský Prezidentský palác nezverejnil. Podľa informácií TASR by sa však prezidentka mala v hlavnom meste ČR stretnúť so slovenskými krajanmi a čaká ju tiež diskusia so študentmi Univerzity Karlovej. Neskôr by mala ako zvyčajne položiť kvety a zapáliť sviečku pri pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej triede. Slovenská prezidentka tradične navštevuje Prahu deň pred výročím Nežnej revolúcie. Vlani ju na Pražskom hrade privítal exprezident Miloš Zeman, predvlani ho Čaputová v tento deň navštívila v nemocnici.