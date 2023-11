Čaputová debatovala v Prahe so študentmi: Od Univerzity Karlovej dostala medailu

Rektorka Univerzity Karlovej Milena Králíčková odovzdala Zlatú pamätnú medailu UK slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Univerzita Karlova udeľuje zlatú medailu svojim akademikom, ale aj osobám mimo akademickej obce, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj univerzity alebo vedy, vzdelávania a akademických slobôd. V diskusii so študentmi Čaputová odpovedala na otázky týkajúce sa šírenia dezinformácií či polarizácie spoločnosti. Uviedla, že pred parlamentnými voľbami na Slovensku gradovala nenávistná rétorika, ktorá podľa nej z politiky prerastá do celej spoločnosti a spôsobuje jej rozdelenie.

VIDEO

Nežná revolúcia položila základy demokracie, povedala Čaputová (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Za hrozbu pre demokraciu označila aj dezinformácie. "Je to fenomén, ktorý je na Slovensku citeľný," poznamenala. "Pravda devalvuje, lži sú považované alebo povyšované za názor – a toto všetko sa do veľkej miery deje aj v sociálnych médiách a v takom tempe a takom množstve, že náš právny systém na to nie je akoby schopný efektívne reagovať," upozornila.

Rektorka Univerzity Karlovej Milena Králíčková odovzdala Zlatú pamätnú medailu UK slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Prezidentka vyzdvihla aj potrebu ochrany klímy, v ktorej podľa nej mnohé krajiny zaostávajú. Uviedla, že táto téma je pre ňu dôležitá a Slovensko postupnými krokmi v tejto oblasti napreduje. Slovenská prezidentka začala svoju návštevu v ČR vo štvrtok na Pražskom hrade, kde ju aj s jej partnerom Jurajom Rizmanom predpoludním privítal český prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva.

Po súkromnej schôdzke prezidentov nasledoval spoločný pracovný obed. Čaputová sa tiež stretla so slovenskou komunitou žijúcou v Česku. Podvečer položila kvety a zapálila sviečku pri pamätníku Nežnej revolúcie na ulici Národní (bývalá Národní třída).

Petr Pavel a Zuzana Čaputová (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)