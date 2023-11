Slovenskí penzisti majú hlavu v smútku: 13. dôchodky v plnej výške nebudú! TOTO je dôvod

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA – V posledných týždňoch sa oči voličov upierali najmä na rezort práce, sociálnych vecí a rodiny s nádejou, že sľubované 13. dôchodky sa už v tomto roku stanú realitou. Ambiciózny plán v podobe podpory pre dôchodcov vo výške priemerného dôchodku sa však potkýnal o mnoho prekážok. Dnes to vyzerá tak, že nádej už úplne vyhasla, Sociálna poisťovňa nemá na ich vyplatenie peniaze.

O definitívnom rozsudku pre tisíce slovenských penzistov informoval novopečený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), podľa ktorého Sociálna poisťovňa (SP) už v tomto roku nie je schopný doručiť penzistom 13. dôchodky v sľubovanej výške priemerného dôchodku.

Sľubuje, že 13. penzie v plnej výške by však mohli penzisti očakávať už na konci budúceho roka, kedy im bude plošne vyplatený dôchodok vo výške približne 606 EUR. „Presnú sumu budeme poznať až v januári budúceho roka,“ vysvetlil minister.

Do dôchodkov pôjdu stovky miliónov, navrhnúť ich chcú okamžite

Minister práce odhaduje náklady na sprevádzkovanie nových 13. dôchodkov vo výške skoro 799 miliónov EUR. „Z toho 310 miliónov eur už je rozpočtovaných pre ďalší rok na sociálnu dávku, ktorú zaviedol ešte Igor Matovič. Ďalších 315 miliónov získame tým, že zmeníme spôsob poskytovania rodičovského dôchodku a 50 miliónov eur našla Sociálna poisťovňa vo svojom rozpočte,“ vysvetlil minister.

Podľa Tomáša tak na dofinancovanie celkovej čiastky rezort doplatí peniaze „len“ vo výške 124 miliónov EUR. Zákon, ktorý by mal penzistom 13. penzie zaručiť tak chcú dať do legislatívneho procesu neodkladne. Podľa plánu by tak penzie mali schváliť už v prvom štvrťroku 2024.

