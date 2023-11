Matovič vyzval Hlas k vyplateniu 13. dôchodkov: Hlas deklaruje boj za dôchodcov

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hlas-SD podviedol voličov predvolebnými sľubmi o vyplatení 13. dôchodkov vo výške 640 eur už tento rok. Vyhlásil to líder hnutia Slovensko Igor Matovič na piatkovej tlačovej konferencii. Vyzval vládu, aby na najbližšom rokovaní prijala zmenu zákona. Ak tak neurobí, s návrhom chcú prísť do Národnej rady (NR) SR poslanci z hnutia. Hlas-SD v reakcii deklaroval, že za dôchodcov bude vo vláde bojovať intenzívnejšie, ako to robil v opozícii. Strana pripomenula, že zvýšenie tohtoročných dôchodkov predložili jej poslanci.