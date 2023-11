Nové rodičovské dôchodky sú fiaskom: Ich výška je na smiech, doplatia na ne ľudia v núdzi! Erik Tomáš reaguje

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) prišiel s nápadom, že deti nebudú už svojim rodičom na dôchodok prispievať cez odvody do sociálneho poistenia, ale cez dve percentá z dane. To však prinieslo hneď dve zlé správy. V prvom rade to výrazne okliesnilo výšku samotného rodičovského dôchodku. Podľa odborníka na sociálnu politiku Jozefa Mihála teraz výška rodičovského dôchodku klesne o viac ako 90 percent. „Pani Anna má ako zamestnankyňa hrubú mzdu 1000 eur. Ak by sa výpočet rodičovských dôchodkov nezmenil, počas roka 2024 by jej rodičia každý dostali rodičovský dôchodok vo výške: 1,5 % z 1000 eur = 15 eur mesačne, resp. 180 eur za celý rok,“ vypočítal.

Po novom to však bude výrazne menej. Po prepočtoch z hrubej mzdy 1000 eur mesačne vyšlo, že po odrátaní odvodov (134 eur) a nezdaniteľnej časti (470 eur) zostane suma 396 eur. Daň z tejto sumy vo výške 19 percent vychádza na 75,24 eura. A až z tejto cifry sa bude počítať rodičovský dôchodok. Tvoriť ho budú presne dve percentá z nej, teda 1,50 eura. „Po novom tak rodičia pani Anny dostanú rodičovský dôchodok 1,50 eura mesačne, resp. 18 eur za celý rok. Spolu,“ skonštatoval Mihál. Podľa starej metodiky by pritom dostali za rok 180 eur.

Združenia a neziskovky prídu o dôležité sumy

Zmena však neuškodí len seniorom. Dve percentá z dane sme totiž mohli dlhé roky podarovať rôznym neziskovým organizácia, nadáciám a podobne. Ľudia mohli svojimi dvoma percentami doteraz prispievať napríklad aj Lige proti rakovine. Za rok 2022 takto získala viac ako 352 -tisíc eur. NIE RAKOVINE takto dostalo takmer 40-tisíc eur. Občianske združenie JA SÁM, ktoré sa zameriava na poskytovanie pomoci osobám zdravotne postihnutým, dostalo cez dve percentá skoro 270-tisíc eur. Nezisková organizácia Plamienok, ktorá sa zameriava na detskú domácu paliatívnu a hospicovú starostlivosti a smútkové poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny, ročne cez dve percentá dostala vyše milión eur.

Občianske združenie Vagus, ktoré pomáha ľuďom na pokraji bezdomovectva, zasa cez dve percentá dostalo skorom 80-tisíc eur.

Často si občianske združenia zakladajú napríklad aj rodičia s chorým dieťaťom, ktorým sa takto podarí vyzbierať 3-tisíc či 4-tisíc eur, niekedy menej, niekedy aj viac, ktoré môžu použiť na rehabilitácie či liečbu. V mnohých takýchto prípadoch je pre nich dôležité každé euro.

O nemalé sumy, ktoré im pomáhali fungovať, prídu môžu prísť teraz aj mnohé občianske združenia, ktoré sa starali o zvieratá na ulici, okrem známej Slobody zvierat, ktorej to prinieslo viac ako 230-tisíc eur, sú to aj mnohé menšie združenia.

Ide len o niekoľko príkladov z dlhého zoznamu organizácií a združení, ktoré ste mohli cez dve percentá podporiť. Samozrejme, platí, že každý, koho sa to týka, si môže sám vybrať, či podporí takéto združenie či organizáciu, alebo peniaze venuje cez rodičovský dôchodok svojim rodičom. Mnohých to však stavia pred Sofiinu voľbu.

Tomáš tvrdí, že nešlo útok na mimovládny sektor

Minister práce Erik Tomáš deň po ohlásených zmenách však začal upokojovať mimovládny sektor. Podľa jeho slov žiaden útok, ale o riešenie, ako vyplácať nový rodičovský dôchodok. Minimálna odhadovaná strata mimovládneho sektora je podľa ministra medzi 40 až 50 miliónmi eur. "Je dôležité povedať, že určite nie každý človek zmení svoje rozhodnutie a prestane posielať svoje 2 % z dane mimovládnemu sektoru, to znamená, že tá suma bude určite omnoho nižšia," dodal Tomáš. Taktiež vyzval ľudí aby naďalej posielali 2 % z daní mimovládnym združeniam, pretože o ich rodičov a starých rodičov sa podľa neho postará nový 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. "Je pre väčšinu seniorov výhodnejší ako rodičovský dôchodok spolu so súčasným 13. dôchodkom," doplnil minister.

Pre mimovládne organizácie s ušľachtilým cieľom rezort podľa neho nájde dotačné schémy na to, aby financie nielen dorovnal, ale aj pridal. "Mimovládne organizácie, ktoré ovplyvňujú politický a spoločenský život na Slovensku, majú svojich štedrých donorov v zahraničí," uzavrel Tomáš.

Vlani dostali organizácie tretieho sektora spolu viac ako 86,4 milióna eur. Od roku 2009 išlo podľa analýzy spoločnosti FinStat o najvyšší objem poukázaného podielu zaplatenej dane. Medzi najväčších prijímateľov patrili dlhodobo nadácie, ktoré boli založené nadnárodnými alebo väčšími spoločnosťami.