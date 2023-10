Unikla šokujúca údajná konverzácia vyšetrovateľa Jána Čurillu pri rozlúčke: So všetkými vy*ebeme

(Zdroj: Facebook/Polícia SR)

BRATISLAVA – Čurillovci opäť na scéne. Kauza týkajúca sa policajtov NAKA okolo vyšetrovateľa Jána Čurillu rezonuje už približne dva roky. Zásadný krok urobil nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý ich hneď po nástupe do funkcie postavil mimo službu. Odvtedy sa vedú spory o to, či tak urobiť mohol, alebo nie. Ján Čurilla mal medzitým kolegom v spoločnej konverzácii adresovať slová na rozlúčku. Kópiu správy má redakcia k dispozícii.

Celá konverzácia, z ktorej má správa pochádzať, nesie názov „vedenie NAKA.“ „Vážené kolegyne a kolegovia, keďže dnes som odovzdal veci a administratívu, tak je vysoký predpoklad, že Vás dlhšie neuvidím a preto mi dovoľte aspoň touto cestou sa Vám poďakovať za to, že som Vás mohol spoznať a spolupracovať s nimi,“ píše sa v správe, autorom ktorej má byť „Jano Čurilla.“

Následne však poriadne pritvrdí. „Dámy a páni, vedzte, že len teraz to začne byť skutočné dobrodružstvo a víťazná jazda. Nie je umenie vyhrávať, keď sú na to vytvorené prajné podmienky. Umenie je vyhrávať proti presile. A my to spoločne dáme a so všetkými vyj**eme tak mocne, že to bude posledná vec, na ktorú si tie ku**y spomenú predtým, ako si raz na konci ich biednych životov peklo vezme ich čierne duše (ak ich tam vôbec budú chcieť). Bolo a stále je mi cťou hrať za tento tím,“ uvádza sa v správe.

Zaúradoval Šutaj Eštok

Skupine vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu udelila špeciálna prokuratúra ešte pred voľbami status chránených oznamovateľov. Dostali sa tak pod ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov. V praxi to funguje tak, že zamestnávateľ nemôže urobiť akýkoľvek pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi, s ktorým oznamovateľ nesúhlasí, bez súhlasu úradu.

Novopečený minister vnútra Matúš Šutaj Eštok však ešte koncom minulého týždňa rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Medzi nimi aj Jána Čurilllu. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.

Právny zástupca policajtov Peter Kubina označil rozkaz ministra za neplatný a poukázal práve na to, že takýto krok si vyžaduje vzhľadom na ich status chránených oznamovateľov súhlas úradu, ktorý však udelený nebol.

Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová koncom minulého týždňa v tejto súvislosti uviedla, že nedostali žiadnu žiadosť o udelenie súhlasu s pracovným úkonom od žiadneho zamestnávateľa. "Treba podčiarknuť, že prípadný úkon voči chránenému oznamovateľovi bez súhlasu nášho úradu je zo zákona neplatný. V prípade, ak zamestnávateľ urobí takýto úkon bez nášho súhlasu, možno mu uložiť peňažnú pokutu," dodala.

Opozícia žiada zvolanie mimoriadneho Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR k rozhodnutiu ministra vnútra. Prizvať chcú aj samotného Šutaja Eštoka, predsedníčku Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a právneho zástupcu Petra Kubinu. "Navrhli sme zvolať schôdzu výboru v termíne medzi 9. a 14. novembrom tak, aby sa na nej mohli zúčastniť všetky prizvané osoby," uviedol Ondrej Dostál (SaS) na sociálnej sieti.

Vyšetrovatelia Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin, ako aj ďalší dvaja operatívci boli obvinení z toho, že zneužili svoje právomoci a účelovo vyšetrovali ľudí z policajnej inšpekcie a Slovenskej informačnej služby. Prípad sa ťahá približne dva roky. V septembri 2021 skončili obvinení policajti NAKA aj vo väzbe, no krajský súd ich neskôr prepustil.

Čurillov advokát hovorí o ochrane súkromia

O stanovisko k údajnej správe Jána Čurillu sme požiadali ministerstvo vnútra, Prezídium policajného zboru ako aj jeho advokáta Petra Kubinu. Posledný menovaný odpísal, že účastníkom danej komunikácie nebol, a preto jej autenticitu potvrdiť nemôže. "Môjho klienta pána Čurillu sa na to pýtať ani nebudem, pretože rešpektujem jeho právo na súkromie a na ochranu pred nezákonným ´šmírovaním´ a verejným prepieraním akejkoľvek komunikácie súkromného charakteru. Ak by Vami predložená správa bola autentická, potom z jej obsahu jednoznačne vyplýva, že ide o súkromnú komunikáciu medzi osobami v neformálnom a priateľskom vzťahu, ktorá neobsahuje žiadnu zmienku o akejkoľvek úradnej činnosti polície a preto v celom rozsahu podlieha ústavnej ochrane súkromia," napísal Kubina.

Polícia ani rezort vnútra zatiaľ nereagovali.