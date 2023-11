Zásadný zvrat v kauze čurillovcov: Ich obvinenie sa ocitlo na tenkom ľade! Obhajca prehovoril

(Zdroj: Facebook/Polícia SR)

Advokát obvinených čurillovcov Peter Kubina uviedol, že rozhodnutie, ktorým nadriadený vyšetrovateľa Kulicha rozhodol o jeho vylúčení z trestnej veci vyšetrovateľov a operatívcov NAKA pre jeho zaujatosť pre preukázaný priateľský vzťah k poškodenej strane - a naopak - otvorene nepriateľský vzťah k jednému zo spoluobvinených, im bolo doručené v pondelok. Toto rozhodnutie je právoplatné.

Podľa Kubinu to teraz znamená, že inšpekcia s prokuratúrou majú veľký problém so zákonnosťou tohto trestného stíhania, ktorý si zapríčinili sami. „Umožnili, aby po celú dobu vyše 2 rokov toto vyšetrovanie realizoval zaujatý vyšetrovateľ, ktorý mal byť vylúčený. O skôr podaných námietkach zaujatosti vyšetrovateľ účelovo nekonal a dozorujúci prokurátor KP Bratislava ho v tom vždy ´zakryl´“, odkázal.

Vysvetlil, že nedávnou zmenou právnej kvalifikácie skutku a pripustením poškodených osôb do konania v júli tohto roka vyšetrovateľ s prokurátorom otvorili dvere k podaniu námietky zaujatosti s ohľadom na nové okolnosti prípadu. Obhajoba túto príležitosť využila a námietku zaujatosti podala. „O námietke najskôr rozhodol samotný vyšetrovateľ Kulich tak, že sa (podľa očakávania) nevylúčil. Proti jeho rozhodnutiu bola podaná sťažnosť, ktorej jeho bezprostredný nadriadený vyhovel a rozhodol o jeho vylúčení,“ povedal Kubina. Pre toto trestné konanie ide podľa neho o veľmi zásadný zvrat. „Vylúčenie vyšetrovateľa pre zaujatosť znamená, že policajtom NAKA vzniesol obvinenie a viac než 2 roky ich vyšetroval zaujatý vyšetrovateľ,“ vysvetlil.

„Podľa § 32 ods. 5 Trestného poriadku žiadny úkon urobený vylúčenou osobou nemôže byť podkladom pre rozhodnutie v trestnom konaní. To znamená, že všetky rozhodnutia vyšetrovateľa vydané v doterajšom priebehu konania - vrátane uznesnení o začatí trestného stíhania a uznesení o vznesení obvinenia - sú týmto nezákonné a musia byť v celom rozsahu zrušené,“ povedal. Pripomenul, že v tomto istom konaní toto už v minulosti akceptoval aj generálny prokurátor, keď vo februári 2021 zrušil vyšetrovateľom NAKA časť vznesených obvinení práve preto, že ich vzniesol iný zaujatý vyšetrovateľ, ktorý mal byť vylúčený. Všetky uznesenia o vznesení obvinenia Jánovi Čurillovi a jeho kolegom by tak mali byť v celom rozsahu a bezodkladne zrušené. Vec by sa mala po vyše dvoch rokoch vrátiť na úplný začiatok, do štádia pred začatím trestného stíhania, teda aj pred vznesením obvinenia.

Podnikli už preto aj prvé kroky. Hneď včera podali návrh na zrušenie všetkých dotknutých uznesení vydaných zaujatým vyšetrovateľom. „Navrhli sme teda presne to isté, čomu už generálny prokurátor v tejto istej trestnej veci raz vyhovel,“ povedal.

Ilúzie si však podľa vlastných slov nerobí. „Predpokladám, že táto udalosť vyvolá na druhej strane sporu veľa prekvapenia a nepokoja. Preto očakávam, že sa budú snažiť to všetkými možnými spôsobmi zvrátiť. Ale my vždy myslíme aj niekoľko ťahov dopredu, takže vieme, že ak toto budú chcieť zvrátiť, bude to možné len za cenu veľmi závažného porušenia zákona (v takom prípade v tejto veci už dvojnásobného), pretože na toto rozhodnutie o vylúčení vyšetrovateľa vydané jeho nadriadeným sa nevzťahuje ani dozorová právomoc prokurátora podľa § 230 Trestného poriadku a ani právomoc generálneho prokurátora podľa § 363 Trestného poriadku,“ uzavrel.

Majú status chránených oznamovateľov

Vyšetrovatelia Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin, ako aj ďalší dvaja operatívci boli obvinení z toho, že zneužili svoje právomoci a účelovo vyšetrovali ľudí z policajnej inšpekcie a Slovenskej informačnej služby. Prípad sa ťahá približne dva roky. V septembri 2021 skončili obvinení policajti NAKA aj vo väzbe, no krajský súd ich neskôr prepustil.

Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ich postavil mimo službu. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Špeciálna prokuratúra im však ešte pred voľbami udelila status chránených oznamovateľov. Dostali sa tak pod ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov. V praxi to funguje tak, že zamestnávateľ nemôže urobiť akýkoľvek pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi, s ktorým oznamovateľ nesúhlasí, bez súhlasu úradu. Právny zástupca policajtov Peter Kubina označil rozkaz ministra za neplatný a poukázal práve na to, že takýto krok si vyžaduje vzhľadom na ich status chránených oznamovateľov súhlas úradu, ktorý však udelený nebol.