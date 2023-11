Čurillovcov zastupuje známy špičkový advokát: Kto im ho platí? Peniaze na obhajobu majú mať od odborárov

(Zdroj: Getty Images, Facebook/Polícia SR, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Na elitného právnika sa čurillovcom majú skladať policajti. Kauza týkajúca sa šestice obvinených policajtov okolo vyšetrovateľa Jána Čurillu sa ťahá už dva roky. Aktuálne v súvislosti s ňou zarezonoval najmä krok ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý spomínanú šesticu postavil mimo služby, je však otázne, či tak konať mohol. Ich obhajca Peter Kubina už podstúpil kroky, ktoré ich majú dostať späť do práce. Jedného z najznámejších slovenských právnikov majú čurillovcom platiť policajné odbory.

Peter Kubina patrí k najznámejším slovenským právnikom a v brandži sa teší dobrej reputácii. Na konte má klientov zvučných mien. Obhajuje napríklad známeho finančníka Jaroslava Haščáka, exprezidenta Andreja Kisku v daňovej kauze KTAG, poškodených v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej či kajúcnikov Borisa Beňu a Bernarda Slobodníka. Ďalším známym klientom Petra Kubinu sú práve čurillovci. Podľa informácií portálu Topky.sk majú ich obhajobu platiť policajné odbory zo svojho vrecka.

S otázkami sme sa obrátili na Odborový zväz polície v Slovenskej republike. „OZP v SR svojím členom, poskytuje právnu ochranu a právne poradenstvo formou hradených právnych ochrán a právneho poradenstva, schválených príslušným kolegiátnym orgánom v súlade so Štatútom právnej ochrany," uviedol predseda zväzu Pavol Paračka. Nepovažuje však za potrebné a ani vhodné, túto pomoc mediálne prezentovať. „Nebolo tomu tak v minulosti, nie je tomu tak ani teraz a nebude tomu tak ani v budúcnosti,“ odkázal.

Zväz je sociálnym partnerom ministra vnútra. Rezort na otázky týkajúce sa financovania obhajoby čurillovcov nereagoval. Minister Matúš Šutaj Eštok však pre cas.sk potvrdil, že tieto právne služby sú hradené z prostriedkov policajných odborov a je to mimo pôsobnosti ministerstva vnútra.

Obvinenie čurillovcov visí na vlásku

Vyšetrovatelia Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin, ako aj ďalší dvaja operatívci boli obvinení z toho, že zneužili svoje právomoci a účelovo vyšetrovali ľudí z policajnej inšpekcie a Slovenskej informačnej služby. Prípad sa ťahá približne dva roky. V septembri 2021 skončili obvinení policajti NAKA aj vo väzbe, no krajský súd ich neskôr prepustil.

Skupine vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu udelila špeciálna prokuratúra ešte pred voľbami status chránených oznamovateľov. Dostali sa tak pod ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov. V praxi to funguje tak, že zamestnávateľ nemôže urobiť akýkoľvek pracovnoprávny úkon voči oznamovateľovi, s ktorým oznamovateľ nesúhlasí, bez súhlasu úradu.

Novopečený minister vnútra Matúš Šutaj Eštok však po nástupe do funkcie rozhodol o postavenia čurillovcov mimo službu. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Právny zástupca policajtov Peter Kubina označil rozkaz ministra za neplatný a poukázal práve na to, že takýto krok si vyžaduje vzhľadom na ich status chránených oznamovateľov súhlas úradu, ktorý však udelený nebol. Potvrdil to aj Úrad na ochranu oznamovateľov.

Opozícia iniciovala pre kroky ministra vnútra aj zvolanie mimoriadneho ústavnoprávneho výboru, ten však nebol v piatok uznášaniaschopný. Medzitým sa však vyrojili nové skutočnosti týkajúce sa samotného vyšetrovania. To mal dva roky viesť zaujatý vyšetrovateľ. Kubina v tejto súvislosti poukázal na problém si zákonnosťou samotného trestného stíhania.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes informoval, že odňal prípad tzv. čurillovcov Krajskej prokuratúre Bratislava a pridelil ho Krajskej prokuratúre Trnava. Urobil tak so zreteľom na zistené nezákonnosti, ich povahu a bezprostredný dopad na procesnú použiteľnosť vykonaných dôkazov. Okrem odstránenia nezákonností v prípade avizuje aj vyvodenie zodpovednosti za porušenie povinností prokurátora. Svojmu prvému námestníkovi tiež uložil, aby v trestnej veci proti čurillovcom dôsledne preskúmal zákonnosť konania a rozhodnutí o námietkach zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, podaných od vznesenia obvinenia.