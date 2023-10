Vojna v polícii! Čurillovci získali status chránencov: Nový šéf ich nebude môcť vyhodiť

(Zdroj: Facebook/Polícia SR)

Ako ešte prednedávnom informoval denník SME, skupina vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo Jána Čurillu získala status takzvaného chráneného oznamovateľa. Správy o získaní statusu potvrdil ako ich právny zástupca Peter Kubina, tak aj šéf policajnej inšpekcie Peter Juhás. Status chráneného oznamovateľa obdržal napokon aj samotný Juhás. Udeliť im ho mala špeciálna prokuratúra na základe ich žiadosti o ochranu oznamovateľov protikorupčnej činnosti.

Skupina tzv. čurillovcov s Petrom Juhásom tak spadli pod patronát šéfky Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzany Dlugošovej. Portál pripomína, že status chráneného oznamovateľa v praxi predstavuje nemožnosť urobiť akýkoľvek pracovný úkon voči oznamovateľovi zo strany zamestnávateľa, s ktorým oznamovateľ nesúhlasí. Každý takýto krok by tak musel odklepnúť samotný úrad.

Ak by tak chcelo nové vedenie polície siahnuť na vyšetrovateľov, prípadne by sa nová vláda chcela zbaviť vedenia inšpekcie (Petra Juhása), tieto kroky by museli byť odobrené Úradom na ochranu oznamovateľov.

Rovnakým statusom dnes disponuje aj Diana Santusová, ktorá viedla inšpekčný tím Oblúk, ktorý stíhal čurillových vyšetrovateľov. Keď sa podľa denníka dostala Santusová do problémov v súvislosti s vyšetrovaním, o status chráneného oznamovateľa požiadala tiež.