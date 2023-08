Ako vyťažiť z každého dňa maximum a cítite sa nešťastne? TOTO by ste mali robiť, ak chcete byť šťastnejší

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nie ste v tom sami. Veľa ľudí v 21. storočí žije len zo dňa na deň a čaká, pokiaľ ten vytúžený pocit šťastia príde a bude sa cítiť lepšie. Čakanie na to je únavne a vás to už prestalo baviť? Toto by ste mali robiť, ak sa chcete KONEČNE cítiť lepšie!

1. Choďte do zábavného parku

Možno to po prvom prečítaní bude znieť bláznivo. Čerstvý vzduch, jemné slnečné lúče a úsmev na tvári rozjasnil už nejednu tvár. Návšteva zábavného parku so svojimi priateľmi alebo rodinou nikdy nebola viac vhodná ako teraz! Jazda na kolotoči alebo na horskej dráhe vám rozoženie negatívne myšlienky a endorfín zaplaví vaše telo. Možno si tam nájdete nových kamarátov, ktorí vášmu životu dajú nový smer a výlet do zábavného parku sa zmení na životnú zmenu.

(Zdroj: Getty Images)

2. Vymyslite si poriadny výlet

Či už pôjde o turistiku alebo nejaký týždňový výlet autom, aspoň na chvíľu zabudnete na starosti, ktoré by ste nechali doma. Nielenže sa budete cítiť šťastnejší, ale nadobudnete nové spomienky a spoznáte krajinu. Nemusí ísť o Slovensko. Vydajte sa preskúmať našich susedov. Rakúsko alebo Česko. Ak sa predsa len necítite na dovolenku v zahraničí, Slovensko vždy ponúka veľa možností, ktoré stoja za návštevu.

3. Meditujte

Podľa najnovších výskumov, ktoré robili viacerí psychológovia, sa zistilo, že terapia založená na všímavosti účinne znižuje stres a pomáha pri depresii a úzkosti. To znamená, že venovanie sa samému sebe len po dobu troch minút denne vám pomôže. Každodenná meditácia môže výrazne prispieť k vašej ceste sebapoznania a osobného rastu. Na sledovanie pokroku existuje niekoľko aplikácií. Dokonca vám pomôžu v kostrbatých začiatkoch.

(Zdroj: gettyimages.com)

4. Vyskúšajte vec, ktorá vás už dlho lákala

Ak sa cítite horšie, niekedy je ťažšie sa k novej veci dostať a odhodlať sa stojí všetky vaše sily. Treba sa donútiť a možno spoznáte aktivitu, z ktorej sa postupne stane vaše nové hobby, pri ktorom dokážete vypnúť a zabudnúť na všetky zlé myšlienky. Ak stále neviete, čo by ste chceli robiť, spíšte si zoznam športov alebo aktivít, a skúšajte to postupne. Tak budete ľahko vedieť, čo ste už vyskúšali a necítili ste sa pri tej aktivite komfortne.

5. Dajte si predsavzatie

Nemusíte čakať až na nový rok. Nové predsavzatia si môžete dať hocikedy a stanoviť si aj limit na ich splnenie. Takto vyskúšajte mesačné predsavzatia a neskôr pridávajte. Či už si zaumienite, že sa každý deň budete prechádzať 30 minút, pôjdete si zaplávať alebo namiesto sociálnych sietí pred spaním zoberiete do rúk knihu. Je to už len vás, určite viete, ako to čo najlepšie využiť.

(Zdroj: Getty Images)

6. Skúste novú rutinu

Rovnaký kolobeh dňa každý deň vediete už nejaký čas a niektoré veci robíte automaticky. Skúste to zmeniť. Možno stačí prehodiť niektoré aktivity alebo doplniť, a využiť čas na maximum. Podľa toho, akú máte prácu alebo študujete, budete vedieť, čo je pre vás najlepšie. Či si stihnete ráno pred prácou zacvičiť a vstať o polhodinu skôr, alebo si večer oddýchnete namiesto upratovania domu. Zmeňte to aspoň na týždeň a zmenu nálady určite pocítite.

Nezabúdajte na oddych a venovať sa sami sebe. To je najdôležitejšie a veľa ľudí na to zabúda. Ak nebudete pracovať na sebe a na svojom psychickom zdraví, skôr či neskôr sa vám to môže vypomstiť. Možností je veľa a tento článok by na ich vypísanie nestačil. Vy musíte poznať sami seba najlepšie a vedieť, čo by vám mohlo pomôcť. Ak si už neviete pomôcť sami, vyhľadajte pomoc odborníka. Nikdy nečakajte. Môže sa to ešte viac zhoršiť!