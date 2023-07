História sa opakuje: Mladý boxer sa ocitol na dvoch kandidátkach! Môže tým zamiešať karty, slová politológa

BRATISLAVA – Keď sa v minulých voľbách tenista Ján Krošlák ocitol na dvoch kandidátkach – OľaNO aj SaS – nikoho by ani nenapadlo, že pri najbližších voľbách sa bude história opakovať. Tentokrát sa na dvoch kandidátkach ocitol ďalší športovec, boxer Viliam Tankó. Toho si k sebe chcelo vziať ako OĽaNO, tak aj Aliancia. Politológ je presvedčený, že mladíkovi s politickými ambíciami to môže len pomôcť.

Ako prvá odovzdala kandidátku s jeho menom strana Aliancia. Neskôr sa však objavil aj na kandidátke OľaNO. Kandidačné listiny preveruje štátna komisia, ak nastane situácia, ako táto, komisia daného kandidáta vyzve, aby vec napravil. Tankó si v tomto prípade vybral hnutie OľaNO a tvrdí, že súhlas s kandidatúrou podpísal len u Obyčajných ľudí. „Aliancia ma oslovila, aby som kandidoval za nich, ale pravdou je, že som podpisoval výhradne kandidátku pre OĽaNO,“ povedal pre TV Markíza. Predseda Aliancie Krisztián Forró, ktorý je zároveň aj jeho zamestnávateľom, ho mal vraj kontaktovať len ústne a dať mu ponuku kandidovať za Alianciu, ktorú však neprijal a rozhodol sa kandidovať za hnutie OĽaNO.

U Matoviča tvrdia, že vzniknutá situácia na mladého športovca nevrhá zlé svetlo. „Pán Tankó doručil štátnej volebnej komisii notárom overené vyhlásenie o tom, že podpísal súhlas s kandidatúrou len na kandidátnej listine koalície OĽANO A PRIATELIA, Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ,“ uviedol hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Strana Aliancia však tvrdí, že o tom, že sa Tankó chystá kandidovať za inú stranu, nevedela. „Viliam Tankó kandidoval ako nezávislý na kandidátke Aliancie. Zároveň oznámil svoj zámer kandidovať aj za stranu OĽANO, o čom však Alianciu neinformoval. Na duplicitu nás upozornili z Ministerstva vnútra,“ uviedli z tlačového odboru. Tankó podľa nich vo štvrtok svoju kandidatúru z kandidátnej listiny Aliancie stiahol, čo vzali na vedomie. „Dôsledkom toho budeme mať na kandidátnej listine 149 kandidátov. Aliancia predložila svoj zoznam kandidátov a súvisiace dokumenty v súlade so zákonom,“ uviedli.

Škrt cez rozpočet to bude okrem iných aj pre doterajšiu 150-tku na kandidátke Aliancie, ktorou bol György Gyimesi. Ten sa však po vyškrtnutí Tankóa musel z marketingovo lukratívnej pozícii 150, posunúť na miesto 149. Podľa politológa je to nevýhoda. "Pán Gyimesi má už určite vytlačené volebné plagátiky, veľké bilbordy a nich má všade uvedené číslo 150. Teraz si predstavme situáciu, že príde do volebnej miestnosti prostoduchý volič a miesto 150 na kandidátke nenájde. Tak bude hľadať číslo 150 na kandidátke inej strany. A tam ho objaví. Bude síce pri ňom uvedené iné meno, ale to mu môže byť šumafuk. Ak medzitým zabudne, koho to pod tou 150. vlastne hľadal, hodí to do urny ešte nedajbože inej strane. A Aliancia sa pre neho nedostane do parlamentu. Takže pokojne môžeme vysloviť tézu, že pán Tankó bude vlastne príčinou volebného debakla Aliancie,“ uviedol politológ Radoslav Štefančík.

Naopak, na celej kauze môže paradoxne „zarobiť“ mladý boxer. „Až do tohto prípadu som napríklad o mene Tankó v živote nepočul, takže minimálne ho odteraz registrujem. A so mnou zrejme aj mnoho ďalších občanovej našej karpatskej demokracie. A podľa jeho prvých politických krokov som nadobudol dojem, že aj tentokrát si OĽaNO našlo svoju Tabákovú. Len s tým rozdielom, že pán Tankó nehral dvakrát Wimbledon, takže ho to značne znevýhodňuje vo volebnej súťaži,“ dodal Štefančík.