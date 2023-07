Matovič pácha politický risk storočia: Kresťanská únia a Za ľudí ako kotva, tento ťah mu nemusí vyjsť, varujú odborníci

BRATISLAVA - Ostrý politický súboj sa približuje každým dňom čoraz viac a viac. Predvolebné obdobie je charakteristické bizarnými ťahmi, hlavne v prípade Igora Matoviča a hnutia OĽaNO a priatelia, ktoré sa dokonca nebojí ísť do volieb ako štandardná koalícia s Kresťanskou úniu a Za ľudí. To jej dáva konkurenčnú nevýhodu v podobe nutnosti dosiahnutia až siedmich percent vo voľbách. Ak ich len veľmi tesne nedosiahnu, upletú tým vraj červený vládny koberec terajšej opozícii.

My sme sa preto spýtali dvoch politológov na to, ako čítajú tieto kroky Igora Matoviča. Juraj Marušiak (JM) a Michal Cirner (MC) boli na túto tému mimoriadne zhovorčiví, a rozhodne si nemyslia, že ide o bezpečnú predvolebnú stratégiu.

Riskuje OĽaNO tým, že išlo do koalície a nie do štandardného premenovania strany?

JM: Určite, je to veľký risk. Predstava OĽaNO, že môže zopakovať víťazstvo spred troch rokov, je mimo reality a snáď si to uvedomujú aj ich predstavitelia. Sedem percent však môžu získať, ale výsledok môže byť naozaj veľmi tesný. Veľmi veľa bude závisieť od volebnej účasti, resp. neúčasti. Myslím, že práve sklamaní voliči OĽaNO majú veľa dôvodov nedostaviť sa k volebným urnám po troch rokoch vládnutia tejto strany.

MC: Samozrejme, že riskuje, keďže preferencie nemá nad 7 percent. Ale pre pána Matoviča je riziko tým správnym politickým adrenalínom. Okrem toho, jedna vec sú prieskumy a iná vec sú výsledky volieb, čo práve pán Matovič dobre vie. Vedie intenzívnu kampaň a beží ako o život, lebo ho to baví a je dobrý politický marketér. On si je istý, že budú mať viac ako 7 percent a myslím si to aj ja.

Čo sú následky toho, ak sa OĽaNO tesne nedostane do parlamentu? Posilní to Hlas či Smer?

JM: Samozrejme, posilní to všetky ostatné strany, ktoré sa do parlamentu dostanú, vrátane Hlasu a Smeru. Na druhej strane, aj keby sa OĽaNO do parlamentu dostalo, koaličná spolupráca s touto stranou bude veľkým problémom pre kohokoľvek. Nielen z praktických dôvodov, keďže ide o trojkoalíciu a vo vnútri samotného OĽaNO existuje celý rad menších subjektov, z dôvodov nevypočítateľnosti lídra tejto strany Igora Matoviča, ale aj z imidžových dôvodov, keďže mnohé strany sľubovali, že po voľbách s OĽaNO spolupracovať nebudú.

MC: Nie je to len o OĽaNO, tam je veľa kandidujúcich strán, ktoré sa pohybujú na hranici zvoliteľnosti, každý prepadnutý hlas v podstate neprepadne, ale mandáty sa prerozdelia stranám, ktoré sa do parlamentu dostanú. Čím menej strán v parlamente, tým viac mandátov získajú aj pri slabšom volebnom výsledku, respektíve pri akomkoľvek volebnom výsledku, ktorý im zaručí parlament. Prepadnuté hlasy v podstate posilňujú parlamentné mandáty tých strán, ktoré sa do parlamentu dostanú.

Dúfa Matovič v podobný lavínový efekt dva týždne pred voľbami, ako to bolo v roku 2020?

JM: Asi áno, zatiaľ sa mu darí tváriť sa, že s trojročným vládnutím nemal nič spoločné. Opakujem však, môže sa mu naozaj stať, že sa do parlamentu nedostane.

MC: Myslím si, že si verí, ale nie je naivný. Podľa mňa v najlepšom počíta s nejakými 10-11%. V najhoršom, aby to bolo nad 7%. Môžeme si byť istí, že urobí maximum pre dobrý volebný výsledok.

Skomplikuje Smeru situáciu to, ak sa koalícia OĽaNO a priatelia s KÚ a Za ľudí dostane do parlamentu? Môžu spôsobiť parlamentný pat?

JM: Určite, ale ešte viac to skomplikuje situáciu tým, ktorí by chceli vytvoriť koalíciu bez Smeru.

MC: Áno, teoreticky môže nastať pat. Pre Smer je dôležité, aby sa okrem Republiky dostala do parlamentu aj SNS, a aby stredopravé strany do parlamentu nepreliezli (napríklad Demokrati a pod.).