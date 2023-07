Matovič vytasil na kandidátke nečakané eso: Ak máte radi ľudové šlágre, toto meno vám isto vyrazí dych!

archívne video

Túto tvár poznajú hlavne starší občania, obľúbujúci ľudové šlágre

Do spoločnej kandidátky s Matovičovým hnutím sa totiž nahrnul aj známy moderátor, bývalá hlavná tvár televíznej obrazovky na Senzi TV a najnovšie aj kandidát na poslanca do Národnej rady Noro Meszároš. Toho Matovič pribral na 111. miesto kandidátky. "Milí priatelia, prosím, začnite ma sledovať aj na mojej novej stránke Noro Mészároš - kandidát do NRSR, kde Vám budem prinášať informácie z trochu "iného súdka". Aby sa slušnosť a diplomacia vrátila do parlamentu.... Ďakujem, že sa prepnete na túto stránku a stlačíte "sledovať". A samozrejme aj za Vaše zdieľanie," urguje svojich fanúšikov Meszároš na sociálnej sieti, pričom svoj zámer sa politicky angažovať potvrdil aj s fotkami šéfa hnutia.

V televízii skončil pred rokom

Meszároš pritom skončil v televízii Senzi TV len pred rokom. Je otázne, či aj kvôli politickej kariére, no isté je, že mal tak dostatočný čas na to, aby si premyslel, či chce ísť s Matovičom do predvolebnej koalície. Politika očividne na konci dňa zvíťazila.

Ak chce koalícia uspieť, musí zabrať na viac, ako len 5 percent

OĽaNO pritom "vďaka" účasti Kresťanskej únie a Za ľudí ide do volieb ako štandardná koalícia, a tak to už nebude len o prekonaní piatich percent, ale musia mať viac ako 7, ak chcú byť v parlamente. Toto sa naposledy tesne nepodarilo Progresívnemu Slovensku a strane Spolu, ktoré išli do volieb spoločne. Chýbalo im asi len 900 hlasov.