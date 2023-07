Historicky prvý raz je v parlamente 150 opozičných poslancov: Vláda má ťažkú pozíciu, odkázal Boris Kollár

BRATISLAVA - Historicky prvý raz je v parlamente 150 opozičných poslancov a vládny kabinet je úradnícky, kreovaný prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V dôsledku toho má vláda v Národnej rade (NR) SR ťažkú pozíciu. V TASR TV to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Akúkoľvek legislatívnu zmenu potrebuje kabinet Ľudovíta Ódora presadiť, musí ísť podľa neho cestou konsenzu a ad hoc rokovania s predsedami strán a poslaneckých klubov. "Osobne s touto vládou vychádzam korektne a na čom sme sa s pánom premiérom Ódorom dohodli, to platilo z jednej aj druhej strany," uviedol Kollár. Tvrdí, že parlament účelovo neblokoval vládu, podporil opatrenia, súvisiace s plánom obnovy aj skrátené legislatívne konania. "To, čo bolo v prospech tohto štátu, parlament nezablokoval iba preto, že je to vláda pani prezidentky," konštatoval Kollár.

archívne video

Vzhľadom na rekonštrukčné práce v rokovacej sále Národnej rady v nej nebude možné do konca augusta rokovať, v prípade potreby zvolania mimoriadnej schôdze však predseda parlamentu avizuje alternatívne riešenie. "Bude v areáli hradu, určili sme na to zimnú jazdiareň. Asi by sme museli zabezpečiť mobilné hlasovacie zariadenie," konštatoval.

Bola to účelová vec, odkazuje Kollár

Na poslednej mimoriadnej schôdzi parlamentu žiadala skupina poslancov Kollárove odvolanie z funkcie. "Neboli schopní dať dokopy 76 poslancov, aby vôbec otvorili schôdzu. Bola to účelová vec," reagoval Kollár. Tvrdí, že udalosť spred dvanástich rokov bola aktuálne medializovaná s cieľom ovplyvniť parlamentné voľby a nevidí dôvod akceptovať výzvy poslancov, aby sa postu predsedu NR SR vzdal sám. "Práva žien treba chrániť, ale za seba ako otec hovorím, že ktokoľvek napadne moje dieťa, budem ho chrániť," doplnil Kollár.

Na 150. mieste kandidátky Sme rodina je poslanec Klus

Kandidátna listina Sme rodina je tvorená prevažne predstaviteľmi hnutia, na 150. mieste však figuruje aj poslanec Martin Klus, ktorý bol v aktuálnom volebnom období zvolený za SaS. Kollár hovorí, že s ním v čase, keď zastával post štátneho tajomníka rezortu zahraničných vecí, konzultoval zahraničnopolitický rozmer parlamentnej diplomacie. "S pani prezidentkou aj s pánom bývalým ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom sme sa dohodli, že budeme robiť jednotnú zahraničnú politiku. Ja som to dodržal. Vždy sme pri zahraničných cestách konzultovali spoločné stanoviská," skonštatoval Kollár. Aj preto chce v spolupráci s Klusom pokračovať. "Je korektný človek. Zahlasoval napríklad za rozpočet a aj vďaka nemu nebolo Slovensko v tomto roku v rozpočtovom provizóriu," uzavrel Kollár.