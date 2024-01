Notárska komora ide do roku 2024 aj s cieľom skvalitňovať existujúce predpisy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Notárska komora SR ide do roku 2024 aj s cieľom skvalitňovať existujúce predpisy, a to predovšetkým snahami o vstup do legislatívy a jej prispôsobenie potrebám súčasnej reality. Pre TASR to uviedol prezident komory Miroslav Gregor.