Známa herečka sa ukázala v plavkách: Slová o anorexii!

Monika Szabó (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská herečka chudla do plaviek. Aktuálne v nich ukázala svoju figúru, no a jeden fanúšik si neodpustil ostrý komentár! Kráska reaguje!

Monika Szabó (rod. Horváthová) sa po svadbe odhodlala k zmene životného štýlu. Mnohí v tomto prípade volia šport, no herečke sa skôr, ako je potrebné, vstávať nechce. Preto bola pre ňu jediná možnosť upraviť si stravovacie návyky.

„Tí, ktorí ma poznajú vedia, že držím prerušovaný pôst už tretí rok. Ale doteraz som neriešila konkrétnu stravu počas tých mojich ôsmich hodín jedenia. Jedla som všetko a veľa. Potrebovala som ale zmenu. Trošku to moje fastovanie povýšiť na vyššiu a kvalitnejšiu úroveň," začala v úvode. Na Instagrame jej vyskočila nová metóda stravovania, a tak sa ju rozhodla vyskúšať.

Monika Horváthová (Zdroj: TV Markíza)

„Nakoľko som človek so silnou vôľou, tak som do toho praštila na 100% a poviem vám... už si neviem další deň predstaviť bez receptov, ktoré mi ponúka toto členstvo na každý deň. Je to niečo ako "krabičky", ale svoje... vy viete čo nakupujete, a aké suroviny do svojho jedla dávate. A vďaka tomu som skutočne začala milovať papanie,“ pokračovala s dôrazom na to, že nejde o žiadne hladovanie. Ozrejmila, že sa to dá zvládnuť aj pri pracovnom vyťažení.

K týmto slovám priložila aj video, na ktorom je v plavkách, no a prečítala si naozaj nepekný komentár. „Vyzerá ako anorektička,“ napísal istý muž. Umelkyňa sa na to rozhodla zareagovať. „Aby nikto nemal o mňa strach, že hladujem, tak toto je môj obed na dnes: 180 gramov tuniaka, 100 gramov uhoriek, 100 gramov paradajok, 90 gramov šalátu, balzamikový ocot a 90 gramov celozrnného chleba a je to brutal, papám veľa, naozaj veľa,“ upokojila všetkých.