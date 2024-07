VIDEO Nevídaný podvod v bankomate na bitcoiny: Muž zbohatol vďaka jedinej bankovke!

(Zdroj: policie.cz)

V tlačovej správe to uviedla policajná hovorkyňa Kristína Soukupová. Skutok sa podľa nej stal začiatkom marca v Plzni. Muž tam opakovane do bankomatu na bitcoiny vkladal bankovku, tá sa mu ale vracala späť namiesto toho, aby v automate zostala. Peniaze sa mu však do tzv. kryptopeňaženky pripísali.

Kriminalisti začali trestné konanie v tejto veci a po vykonaní vyšetrovania zaistili kamerové záznamy z času spáchania trestného činu. Po vyhodnotení týchto záznamov polícia identifikovala možného páchateľa skutku.

Polícia pátra po mužovi, ktorý si podvodne vybral peniaze z bankomatu na kryptomeny (Zdroj: Polície Českej republiky)

"Doteraz bližšie nezisteným spôsobom sa mužovi úmyselne podarilo do svojej kryptopeňaženky takto nazbierať viac ako jeden milión korún, čím spôsobil škodu spoločnosti, prevádzkujúcej bitcoinmat," opísala hovorkyňa. V prípade usvedčenia hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na osem rokov.