FOTO Gröhling prichytený v uliciach mesta: Na TOMTO mieste by ste ho asi nečakali! Vysvetlil, ako to celé je

BRATISLAVA – Namieril si to do kostola. Liberálne nazeranie na svet a viera si vzájomne neodporujú. Dôkazom je aj šéf SaS Branislav Gröhling, ktorého náš čitateľ zachytil pred jedným z bratislavských kostolov.

Bývalý minister školstva a teraz opozičný poslanec prišiel do božieho chrámu slušne oblečený, v obleku a košeli. Nie však počas omše, ale v čase, kedy bol kostol otvorený pre verejnosť na tichú modlitbu či posedenie si. „Chodiť do kostola je zvyk, ktorý som si odniesol z našej rodiny. Ako dieťa som chodieval na omše s mojou babičkou a tá atmosféra ma fascinovala. Preto aj dnes občas idem a beriem to ako duševný oddych,“ prezradil nám šéf SaS, keď sme sa ho na návštevu kostola opýtali.

V kostole má podľa vlastných slov podmienky na to byť sám, mať pokoj a vytriediť si myšlienky. „Páči sa mi, ako je v chráme krásna akustika, mnohé majú nádhernú architektúru, ako som zachytil na mojich cestách za ľuďmi po Slovensku,“ uviedol.

Kostoly si vždy pozriem aj na dovolenke, najkrajšie sú podľa neho tie malé staré talianske kostolíky. Podľa neho sa to nijako nevylučuje s tým, že je liberál. „To je jeden veľký omyl. Každý má vzťah s vierou a duchovnom iný - niektorí ľudia nechodia do kostola vôbec, niekto chodí stále, niekto občasne ako ja. Liberalizmus spočíva aj v tom, že sa každý rozhodne podľa seba a tak to má byť,“ odkázal.