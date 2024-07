ROZCHOD ju poznačil: Slovenská moderátorka priznala psychické problémy... Vyhľadala POMOC!

Moderátorka Katarína Balážiová alias Becca (Zdroj: Vladimír Anjel)

Kataríne Balážiovej nevyšla dlhoročná láska. S priateľom Marošom sa rozišli minulý rok, no a ako najnovšie moderátorka priznala, veľmi to s ňou zamávalo. Až tak, že v jednom momente musela zajsť za odborníkom. Totálne sa zložila. Na sociálnej sieti Instagram zazdieľala záber z hiphopového festivalu, na ktorom mala infúziu na ruke.

„Vyzerám, že sa bavím a že je to veľká sranda mať v ruke infúziu na festivale, veď no big deal. Pravda je taká, že keď som sa dozvedela krátko po veľmi bolestivom rozchode, že môj ex je na festivale, psychika ma zložila. Namiesto toho, aby som sa po infúzke dala do kľudu, išla som na drink do partie, kde bol aj on s úsmevom na tvári, čo ma vtedy položilo,“ začala v úvode.

„Na druhý deň sme si povedali nepekné veci a zomlelo ma to tak, že doteraz si ten deň pamätám ako jeden z najhorších v mojom dospelom živote. Moje zranenie potom nabralo tak šialené rozmery, že som si nedokázala ani zavolať pomoc. Doteraz neviem, ako som prežila tú noc, no pamätám si, že som ráno ledva zavolala do IPčka Marekovi Madrovi,“ pokračovala s tým, že za ním prišla trasúc sa v stave, že len čo prekročila prah dverí, sa zložila k zemi.

Veľmi ju to bolelo, podľa jej slov nikdy nezažila ani väčšie fyzické utrpenie. „Všetky vety, na ktoré som chcela zabudnúť, mi hučali v hlave silnejšie a silnejšie. Je to rok odvtedy a stále ma pri tejto spomienke strasie. Mojich najbližších ľudí tiež, nebyť nich, neviem kde by som dnes bola. Psychické zranenia bolia a môžu sadnúť aj na detské traumy či dostať človeka do ničivej špirály, ktorá ho môže zlomiť. Ja som pomoc našla,“ dodala.