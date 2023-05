Informačná a kybernetická bezpečnosť verejného sektora by sa mala zlepšiť

Galéria fotiek (1) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Kybernetická a informačná bezpečnosť verejného sektora by sa mala zlepšiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS), ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania. Predložila ho dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).