Dnes zasadala Národná rada Slovenskej republiky: Aké zmeny môžeme očakávať?

"Obchodovanie s emisnými kvótami je v Európskej únii, teda aj na Slovensku základným nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle, energetike a leteckej doprave," uviedol envirorezort. Je to trhový nástroj, kde sa časť kvót prideľuje bezplatne a časť si musia účastníci systému kupovať v rámci Európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS).

Aktuálne video: Ekoaktivistov zachránil Matovič, tvrdí Milan Vetrák

Upravuje sa výška percenta použiteľného výnosu z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami a tiež výška percenta použiteľného výnosu z tohto obchodovania na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie z 25 na 35 percent.

Pribudnúť má nová možnosť opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka. Zavádza sa i možnosť financovania zabezpečenia zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase opatreniami ochrany a starostlivosti o chránené územia.

Okrem iného sa novelizáciou vypúšťa dobrovoľné prihlásenie do systému obchodovania s emisnými kvótami. Zároveň má novela zrovnoprávňovať všeobecné kvóty a kvóty pre leteckú dopravu pri odovzdávaní celkových overených emisií, upravuje a zároveň zjednodušuje povinnosti, ktoré sú naviazané na prideľovanie bezodplatných kvót.

Poslanci neschválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neschválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Okrem iného mala novela priniesť zmenu pri opaľovaní v soláriu, ktoré malo byť dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia solárií by podľa návrhu nemali služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi poskytovať osobám mladším ako 18 rokov.

Vzhľadom na to, že poslanci neschválili spoločnú správu z výborov s viacerými zmenami, hlasovali v stredu o návrhu na opakované druhé čítanie. Tento návrh nepodporili a následne neschválili ani zákon ako celok.

Rezort zdravotníctva upozornil, že UV žiarenie je podľa aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované ako dokázaný karcinogén pre ľudí. "Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva- až trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, keďže koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu na zachytávanie lúčov UV žiarenia," priblížilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré novelu predložilo.

Navrhovaná legislatíva okrem iného riešila aj doplnenie kompetencie Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov a výživových doplnkov.

Poslanci podali aj viaceré pozmeňujúce návrhy. Prešiel napríklad návrh týkajúci sa spolupráce úradu verejného zdravotníctva pri odborných usmerneniach týkajúcich škôl a školských zariadení. Hoci niektoré pozmeňujúce návrhy parlamentom prešli, nebudú platiť, pretože zákon napokon nebol schválený.

Za znečistenie ovzdušia majú platiť len významní znečisťovatelia

Poplatky za znečistenie ovzdušia majú platiť len významní znečisťovatelia. Poplatok vzrastie z doterajších 34 eur na 500 eur za rok. Vyplýva to zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

"Navrhovanou právnou úpravou sa dosiahne posilnenie princípu 'znečisťovateľ platí', zníženie administratívnej záťaže jednak pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ale aj pre úradníkov v obciach sa dosiahne významné zjednodušenie platenia poplatkov a žiadaný environmentálny prínos," uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré materiál predložilo.

Doteraz boli podľa MŽP poplatky za znečistenie ovzdušia neprimerane nízke a nezohľadňujú doterajšiu infláciu. Nové základné poplatky majú reflektovať negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Majú tiež motivovať znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií.

Sadzby má určovať nábehový kompenzačný koeficient

Sadzby poplatkov sa majú postupne zvyšovať pomocou nábehového kompenzačného koeficientu. Upustiť sa má tiež od poplatku za oxid uhoľnatý (CO) pre zdroje znečisťovania ovzdušia zaradené do obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Za emisie CO z biomasy sa má naďalej platiť. Poplatky za emisie budú príjmom Environmentálneho fondu. Výnos z pokút uložených okresným úradom má byť taktiež príjmom envirofondu.

Novou legislatívou sa má tiež zrušiť osobitná oznamovacia povinnosť. Oznámenie údajov o emisiách má ísť priamo do Národného emisného informačného systému. Zavedenie poplatkovej povinnosti pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia bude v kompetencii obce.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh súvisiaci s posunom účinnosti, ktorý tiež upravuje výšku kompenzačných koeficientov tak, aby príjem envirofondu neklesol pod súčasnú úroveň. Zákon má byť účinný od 1. januára 2024 okrem niektorých ustanovení, ktoré majú byť účinné od 1. januára 2025.