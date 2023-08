VIDEOROZHOVOR Heger nechce skladať zbrane: Demokrati určite neodstúpia, Matovič so mnou nekomunikuje

Heger si nemyslí, že Demokrati by mali odstúpiť z volieb. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Bývalý premiér, ktorý sa už nechce pozerať na minulosť a verejnosti ponúka novú politiku s novou politickou stranou. Reč je o niekdajšom predsedovi vlády a dlhoročnom spojencovi Igora Matoviča Eduardovi Hegerovi, ktorý do volieb ide so stranou Demokrati. Čo chce voličom priniesť, čo vraví na posledné prieskumy a aký je jeho vzťah s lídrom OĽaNO? Aj to sa dozviete v našom rozhovore.

Ako hodnotíte doterajšiu kampaň? Sme už na jej vrchole, alebo sa to celé ešte len začne?

- Keď sa pozriem na celkovú kampaň všetkých politických strán, tak sa to ešte len rozbieha. Strany sa snažia akosi zadefinovať do kampane. Pre nás, ako pre Demokratov, je dôležité ukázať občanom fakty, ktoré hovoria sami za seba. Ponúkame obrovskú skúsenosť. Ak si pozriete nasledujúce volebné obdobie, tak určite bude o energetike. Z tej krízy totiž ešte nie sme úplne preč. Vidíme, že je potrebné zabezpečiť aj pre budúci rok pre domácnosti také ceny, aby to bolo únosné. Tu je najlepší práve náš odborník Karel Hirman. Dnes vďaka nemu šetrí každá domácnosť 250 eur mesačne. Ďalšie volebné obdobie bude určite aj o zdravotníctve, tam je zas ako doma naša volebná líderka Andrea Letanovská. Rovnako tak to bude aj o sociálnej pomoci. Tam máme najlepšieho odborníka - Jozefa Mihála, odborníka, ktorý pripravil bezkonkurenčne najlepší program.

V posledných prieskumoch pozorujeme, že sa pohybujete niekde medzi dvoma až troma percentami. Vo vašom prieskume, ktorý publikoval Median SK máte štyri. Nie je to demotivujúce, keďže ste bezprostredne po odchode z OĽaNO začínali na piatich percentách?

- V tých prieskumoch, ako ste spomínali, to dosť skáče. V jednom máte o dve percentá viac, v ďalšom zas o dve percentá menej. Podstatné je to, čo všetky tieto agentúry už dlhodobo hlásajú. U nás na Slovensku sa veľká časť ľudí rozhoduje v posledné týždne, či v posledné dni. Áno, myslím si, že je ešte stále veľký priestor na to, aby sa ľudia dozvedeli o našej ponuke. Dnes sú navyše dovolenky, čiže sa ľudia o politiku až tak nezaujímajú. Príde to asi začiatkom septembra, kedy začnú predvolebné debaty a príde aj záujem ľudí. Teší ma, že prieskumné agentúry hovoria aj to, že máme teoretický volebný potenciál okolo ôsmich až jedenástich percent. Za nás hovorí skúsenosť, odbornosť, ale aj konštruktívnosť, ktorú naša strana nesie.

Už pred rokmi sme videli pri iných voľbách vzdávanie sa jednotlivých politických strán v prospech niekoho silnejšieho. Je to niečo, nad čím Demokrati uvažujú, aj vzhľadom na tie výsledky v prieskumoch?

- Nie. My sme jasne povedali, že z volieb nezutekáme, a že sa ich zúčastníme. Práve preto, že nám ide o budúcnosť Slovenska. Práve preto budeme bojovať do konca, aby sme ponúkli to, čo Slovensko potrebuje. Práve pokoj a rozvaha je to, čo nakoniec stelesňuje aj našu kandidátku. Máme tam Jaroslava Naďa, Janu Žitňanskú, Jozefa Mihála, Juraja Šeligu, Miroslava Kollára, Andreu Cocherovú, Andreu Letanovskú, Andreu Cocherovú, Branislava Sitára ... mohol by som menovať ďalšie a ďalšie kvalitné osobnosti.

