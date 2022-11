Po úspechu na čínskom trhu rastie obľuba dojčenskej vody Zlatíčko aj na Slovensku

Unikátny úspech slovenskej dojčenskej vody Zlatíčko, ktorá minulý rok v novembri ako vôbec prvá zo Slovenska vo veľkom prenikla na čínsky trh, sa začína prejavovať aj na Slovensku. V segmente dojčenských vôd už Zlatíčko dosiahlo na tretiu priečku v predajoch a chce ďalej rásť. Firma BUDIŠ, a.s., do portfólia ktorej Zlatíčko patrí, navyše nechce poľaviť ani v aktivitách a silnej expanzii najmä na susedných trhoch. V Česku už má vynikajúce skúsenosti s raketovým nástupom minerálnej vody Gemerka, ktorá dosiahla v predajoch na tamojšom trhu neochutených vôd už druhú priečku a predbehla tak aj viaceré tradičné české značky.

Export vodnej veľmoci

Slovensko je vďaka Žitnému ostrovu a obrovskému počtu rôznych minerálnych a termálnych vodných prameňov, ktoré sú prakticky po celej krajine, považované za akúsi vodnú veľmoc. Napriek tomu dovážame veľa zahraničných vôd a vyvážame ich oveľa menej.

„Naša firma si nielen uvedomuje, že Slovensko je neformálnou vodnou veľmocou, ale snažíme sa v praxi podľa toho aj postupovať. Máme v portfóliu prakticky všetky známe druhy minerálnych a pramenitých vôd a naozaj vieme uspokojiť chute a preferencie najnáročnejších zákazníkov. Úspešný prienik Zlatíčka na čínsky trh, ktorý sa nám podaril minulý rok v novembri, je iba jedným z dôkazov, že je to skutočne tak,“ hovorí riaditeľ nealko segmentu firmy BUDIŠ, a.s. Juraj Slaninka a dodáva, že čínsky príbeh Zlatíčku jednoznačne pomohol aj na domácom trhu. Aktuálne je na tretej priečke v segmente dojčenských vôd.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Gemerka

Nová hodvábna cesta

Výprava Zlatíčka do Číny prebehla ako veľká udalosť a za účasti všetkých relevantných slovenských médií. Išlo totiž nielen o prvú veľkú dodávku slovenskej minerálky na vzdialený čínsky trh, ale unikátny bol aj spôsob prepravy.

BUDIŠ, a.s. v spolupráci s čínskym partnerom totiž dojčenskú vodu vypravili do Číny vlakom. Čínsky partner si za prepravcu vybral spoločnosť GEFCO, ktorá z terminálu Metrans v Dunajskej Strede vypravila špeciálny vlak. „Vlaku v úvodzovkách zamávali prakticky všetky relevantné slovenské médiá a celá cesta získala aj neoficiálny prívlastok – nová hodvábna cesta. Obnovovanie železničnej dopravy z Európy do Číny je veľkou výzvou nielen pre nás, ale pre celý starý kontinent a určite aj Čínu. Vojna na Ukrajine síce procesy neskôr zásadne zbrzdila, ale toto je budúcnosť,“ hovorí Juraj Slaninka. Jeho slová potvrdzujú aj čínsky partneri, ktorí privítali vlak so slovenským nákladom doslova ako plnohodnotnú zahraničnú delegáciu aj v prítomnosti nášho veľvyslanca v Pekingu Dušana Bellu.

Inovácie, efektivita aj ekológia

Plne elektrifikovaný vlak ako dopravný prostriedok vytvára v porovnaní s lodnou dopravou (tá dnes medzi Európou a Čínou dominuje) neporovnateľne menšiu uhlíkovú stopu. Celá preprava je rýchlejšia a môže mieriť priamo do vybraných logistických centier vo vnútrozemí. 736 ton Zlatíčka, naložených na 984 paletách takto vlakom doputovalo do Číny za 25 dní (viac ako 10 tisíc kilometrov), pričom loďou by to nestihlo skôr ako za 6 týždňov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Gemerka

Vlak navyše dorazil priamo na miesto, kde si ho prevzala distribučná spoločnosť Tianju Group, ktorá pôsobí v 5-tich čínskych provinciách od severozápadnej až po severovýchodnú Čínu. Jej zámerom je stať sa čínskym lídrom v oblasti dojčenských a minerálnych vôd.

Prepravu minerálok po železnici zvažuje firma BUDIŠ, a.s. aj na našich trhoch a najmä pri exporte do Českej republiky. Napríklad Gemerku, ktorá v Česku za posledné dva roky získala obrovskú popularitu by radi vozili do centrálneho skladu práve vlakmi. „Je to nielen efektívne, ale aj ekologické. Pokiaľ by sme našli v Česku vhodný sklad, ktorý je vybavený železničnou vlečkou, neváhali by sme. V skupine firiem, kde BUDIŠ a.s. patrí je napríklad aj železničný prepravca Railtrans International,“ konštatuje Juraj Slaninka.

Považský Inovec a Čína

Mnohí ľudia si nevedia predstaviť ako vyzerá slovenská minerálka v Číne. Pravdou je, že názov Zlatíčko na etikete zostal, pretože pre čínskeho zákazníka je európsky názov potvrdením vysokej kvality. Samotní Číňania ale investujú do reklamy a zaujímajú sa, odkiaľ voda pochádza. V prezentačných videách tak môžu čínsky zákazníci vidieť aj pohorie Považského Inovca, kde sa prameň Zlatíčka nachádza.

A veľmi dobre vedia aj to, že táto voda spĺňa najprísnejšie kritériá čistoty a kvality. Má prirodzene nízky obsah minerálov a je vhodná pre plnohodnotný denný pitný režim nielen dieťaťa, ale aj matky. Taktiež je ideálna na prípravu detských pokrmov, a to bez potreby prevárania.