Ďalšia rana pre odsúdeného Pavla Ruska: V tom najhoršom mu za mrežami dala košom aj vlastná manželka!

Pavol Rusko už za mrežami prichádza aj o manželku.

BRATISLAVA - Tak toto manželstvo nemalo dlhé trvanie, a to napriek tomu, že sa obidvaja poznali a chodili spolu už roky pred svadbou. Reč je o známom exministrovi a bývalom riaditeľovi súkromnej televízie Markíza Pavlovi Ruskovi. Ten sa pre kauzu zmenky dostal na 19 rokov do väzenia, no to zrejme nie je všetko, čo mu osud nadelil. Podľa najnovších informácií Rusko prežíva ťažké chvíle aj pre to, že sa momentálne rozpadlo aj jeho manželstvo!