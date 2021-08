ODHALENIE Ďalší veľký zádrhel očkovacej lotérie: Zo zahraničia sa do nej nezapojíte!

Zdroj: RTVS

BRATISLAVA – Očkovacia lotéria, slávny nástroj ministerstva financií na pozdvihnutie zaočkovanosti, má za sebou druhé kolo. To bolo na rozdiel od prvého obohatené menším počtom trapasov, no úplne sa im nevyhlo. Aby toho nebolo málo, ukazuje sa, že očkovacia lotéria má ešte jeden veľký hendikep – spoza našich hraníc sa do nej nezaregistrujete!