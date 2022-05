Zadlžené firmy okolo poslanca OĽaNO: Z jednej už zutekal, ďalšie sa spájajú s jeho menom, ide o desaťtisíce eur!

Na aktivity Ňarjaša upozornil portál Aktuality.sk. Ňarjaš totiž investoval do zadlženej firmy, ktorá však podľa jeho názoru neskôr dlh "vymaže". Zďaleka však nejde ani o jedinú firmu, ktorá sa s poslancom spája.

Najšokujúcejším faktorom z prvej spomínanej firmy Food sú najskôr 20-miliónové tržby, ktoré sa pod ťarchou veľkých dlhov zmenšili na "len" 750-tisíc eur. Ňarjaš je 10-percentným spolumajiteľom Food a bol aj v záznamoch z obchodného registra.

Galéria fotiek (3) Poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš (vpravo) počas prvotného testovania poslancov na koronavírus.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Z firmy som už odišiel, vysvetľuje poslanec

Poslanec z klubu OĽaNO sa však bráni tým, že už súčasťou firmy nie je. "Do firmy som vstúpil len ako investor, nemal som žiadne riadiace právomoci a vystúpil som z danej firmy dňa 1. 5. 2021, aj keď to ešte nie je zapísané v OR SR," povedal redakcii Ňarjaš. Firmu neskôr predal istému Petrovi Baloghovi.

Podľa neho navyše systém, ktorý uvádza dlžoby, nie je zaktualizovaný a táto dlžoba vraj už dnes nie je predmetná. "Podľa mojich informácií firma nedlhuje finančnej správe ani jeden cent. Informácie, ktoré máte, sú len predbežného charakteru, ktoré finančná správa udáva, aj keď sa ešte neskončila kontrola. Ide o takzvané predbežné opatrenie a po výsledkoch kontroly sa tento stav zmení," povedal poslanec.

Dlhy sa uvádzajú spravidla ku koncu kalendárneho mesiaca

Iný názor však má odborník na účtovníctvo Peter Pašek z firmy Accace. "FR SR vedie zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur,“ vysvetľuje Pašek a dodáva, že pod daňovým nedoplatkom sa rozumie „dlžná suma dane po lehote splatnosti dane“. "Ak by som vychádzal z predpokladu, že u daného daňovníka daňová kontrola stále prebieha, tak do predmetného zoznamu by sa vedel napr. dostať podaním daňového priznania, resp. dodatočného priznania a neuhradením dane v lehote jej splatnosti," doplnil Pašek.

Zďaleka to nie je jediná firma s dlhmi blízko Ňarjaša

Ak by sme aj "mávli rukou" nad záväzkami firmy Food, zďaleka nie je jedinou spoločnosťou s dlhmi v blízkosti poslanca za OĽaNO Ňarjaša. Ďalšia blízka spoločnosť totiž nesie názov Fundrising, pri ktorej finančná správa eviduje dlh 10-tisíc eur! Ňarjaš je vo firme vedený ako konečný užívateľ výhod, no jej konateľom a spoločníkom je – podľa obchodného registra – bulharský občan Gheorghii Tiron.

Ďalší daňový nedoplatok vo výške vyše 2-tisíc eur je zas v prípade spoločnosti VIP kontakt, v ktorej má Ňarjaš až 50-percentný podiel. Ani tu to však nekončí

V minulosti terajšiemu poslancovi patrila aj firma VIP Level, kde bol dokonca konateľom. Ani táto však už nepatrí Ňarjašovi, ale je vo vlastníctve Bulhara Borisa Petyova Nacheva. Tu dlh dosiahol neuveriteľných 100-tisíc eur. V tejto firme bol dokonca Jozef Herák, brat bývalého poslanca za OĽaNO Jána Heráka, ktorý sa vzdal mandátu poslanca pre kauzu s obvinením zo sexuálneho zneužívania.