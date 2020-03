ONLINE Matovič má problém! Zostavovanie vlády sa zamotáva: Šéfovia rezortov stále nie sú istí

koaličné rokovania pokračujú aj tento týždeň

vzniknúť by mala štvorkoalícia, predsedníctvo Za ľudí minulý týždeň jednomyseľne rozhodlo o tom, že vstúpia do rokovania o koalícii

Andrej Kiska má opäť problémy so srdcom, v koaličných rokovaniach ho nahradila Veronika Remišová

Matovič so Sulík už začiatkom týždňa uviedli, že v stredu by sme mohli spoznať novú vládu

včera nastali komplikácie pri výbere nových šéfov niektorých ministerstiev

pri vyjednávaniach o vláde stále platí pomer 8-3-2-2

prezidentka Zuzana Čaputová by chcela vládu do dvoch týždňov

9:40 Na okrúhlom 200. zasadnutí sa dnes zíde dosluhujúci vládny kabinet. V programe má zatiaľ len niekoľko bodov, ďalšie môžu ešte pribudnúť v priebehu dopoludnia. Ministri sa dnes budú oboznamovať s výsledkami mimoriadneho zasadnutia Európskej rady a preberú aj správu o realizácii opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny.

9:35 Podľa našich informácií dohoda zrejme nebude ani dnes. Rokovania sa totiž zamotávajú. Matovič síce v pondelok uviedol, že vláda je takmer hotová, no lídri sa zrejme zasekli na menách niektorých budúcich šéfov rezortov.

9:25 Mená možných šéfov rezortov sa však stále menia a nič nie je zatiaľ isté. „Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ opakujú lídri strán.

9:05 Dohodnutá by už mala byť aj väčšina ministerstiev, niektoré sú však ešte stále otvorené. Najväčší spor medzi lídrami možnej budúcej koalície je na mene Štefana Holého zo Sme rodina, ktorý by mal šéfovať rezortu dopravy.

- ministerstvo spravodlivosti: Mária Kolíková (Za ľudí)

- ministerstvo vnútra: Gábor Grendel (OĽaNO)

- ministerstvo obrany: Jaroslav Naď (OĽaNO), Milan Krajniak (Sme rodina)

- ministerstvo financií (?): Richard Sulík (SaS), Eduard Heger (OĽaNO)

- ministerstvo hospodárstva: Eduard Heger (OĽaNO)

- ministerstvo zdravotníctva: Marek Krajčí (OĽaNO)

- ministerstvo školstva: Branislav Gröhling (SaS)

- ministerstvo zahraničných vecí (?): Tomáš Valášek (Za ľudí), Veronika Remišová (Za ľudí), diplomat (OĽaNO)

- ministerstvo dopravy: Štefan Holý (Sme rodina)

- ministerstvo práce (?): Petra Krištúfková (Sme rodina), Vladimír Ledecký (Za ľudí)

- ministerstvo pôdohospodárstva: Vladimír Ledecký (Za ľudí)

- ministerstvo kultúry: Natália Milanová (OĽaNO)

- ministerstvo životného prostredia: (?)

8:45 Medzi prvými dohodnutými menami by mali byť posty premiéra, predsedu parlamentu a jeho podpredsedov.

- premiér: Igor Matovič

- predseda parlamentu: Boris Kollár

- podpredsedovia parlamentu: Ján Budaj (OĽaNO), Martin Klus (SaS), ? (Za ľudí), Peter Pellegrini (Smer)

8:30 Včera sa podľa našich informácií dohoda štvorkoalície na rezortoch mierne skomplikovala. Niektoré ministerstvá sú ešte stále otvorené.

Dohoda sa zrejme posúva

Začiatkom týždňa Igor matovič tvrdil, že dohodnuté je veľmi veľa a vláda je na 99 percent hotová. O pár hodín sa však situácia zmenila. Napriek tomu aj ostatní lídri Boris Kollár a Richard Sulík uviedli, že dohoda bude v stredu alebo vo štvrtok. Podľa našich informácií sa však rokovania zasekli. Už predtým sa hovorilo o spore na menách niektorých možných šéforv ministerstiev. Najväčší problém bol s menom Štefan Holý zo Sme rodina, ktorý by mal šéfovať rezortu dopravy. Časti koalície však prekážajú medializované informácie, že má blízko k podnikateľovi Vladimírovi Poórovi, ktorý sa v minulosti politicky angažoval v HZDS.

Budúci premiér odmietol aj to, že by existoval nejaký spor o to, kto bude zastávať post ministra financií. Richard Sulík totiž po voľbách povedal, že ak by skončila SaS druhá v poradí podľa výsledkov volieb, tak by si nárokovala rezort financií, ale keďže nie je druhá, tak si ho nárokovať nebude. „Ten rozdiel bol medzi nami dosť výrazný, bolo by správne, aby premiérska strana mala rezort financií. Môj osobný názor. Ale kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ poznamenal Matovič.

Kisku nahradí Remišová

Na koaličných rozhovoroch sa nezúčastňuje líder strany Za ľudí Andrej Kiska, ale Veronika Remišová. Matovič poznamenal, že Kiska ho telefonicky informoval, že má zdravotné problémy a zastúpi ho práve Remišová. Matovič dodal, že s Remišovou rokuje od piatka. Samotný Kiska si nesadne na žiadne kreslo do novej vlády. „Andrej Kiska nikdy nemal ambíciu byť v exekutíve,“ podotkol Matovič s dôvetkom, že o tom šéf Za ľudí hovoril už po voľbách.

Andrej Kiska v pondelok večer oznámil, že sa pre ochorenie srdca sťahuje z rokovaní o budúcej vláde, a len tri hodiny po tom už Sulík povedal, že s ním v politike viac nepočíta. Podľa Sulíka neboli naplnené jeho osobné očakávania, povedal v diskusii denníka N. Štvorkoalícia by si mala rozdeliť vládne posty v pomere osem OĽaNO, tri Sme rodina. Po dva by mali mať strany SaS a Za ľudí. Kabinet Igora Matoviča sa bude opierať v parlamente o podporu 95 poslancov.