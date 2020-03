Koronavírus aktuálne: Všeobecná zdravotná poisťovňa radí

Pracoval som dlhodobo v zahraničí, teraz som sa vrátil domov a potreboval by som sa na Slovensku zdravotne poistiť. Som však v povinnej karanténe. Ako sa môžem poistiť v zdravotnej poisťovni, keď nemôžem vychádzať von? Môžem si vybrať ľubovoľnú poisťovňu?

Odpovedá Ľubica Hlinková, generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne

V prípade, ako je tento, kedy vám bola nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19, môžete prihlášku podať elektronicky, zaslaním tlačiva na infolinka@vszp.sk, alebo telefonicky cez call centrum. V takomto prípade nie je potrebný váš podpis, naši zamestnanci každú takúto prihlášku riadne preveria. Ak z nejakého dôvodu neviete počas karantény prihlášku podať, kontaktujte zdravotnú poisťovňu najneskôr do 8 dní po ukončení karantény. Ak by ste sa náhodou ocitli v nemocnici a zdravotný stav by vám neumožnil komunikovať, príslušnú zdravotnú poisťovňu vám určí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

K druhej časti vašej otázky, zdravotnú poisťovňu si môžete vybrať podľa svojich preferencií. Ja vás, samozrejme, pozývam do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Má stabilnú základňu takmer 3 miliónov poistencov, mnohí sa k nám opätovne vracajú z iných poisťovní, môžete sa na nás spoľahnúť v akejkoľvek zdravotnej situácii. Ak však dochádza k zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia počas toho istého roka, ste povinný podať prihlášku do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste boli poistený naposledy.