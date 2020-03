Črtá sa nová vláda, do hry vstupujú aj ženy: Kollárova exmilenka ministerkou? Aj to je jedna z možností

BRATISLAVA – Po voľbách sú témou číslo jeden rokovania o novej vláde. Igor Matovič, ktorého prezidentka Zuzana Čaputová poverila jej zostavením, sa už stretol s lídrom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, šéfom strany Za ľudí Andrejom Kiskom aj predsedom SaS Richardom Sulíkom. Aké zastúpenie by ale mali mať ženy?

Jasnou ambíciou Igora Matoviča je zostaviť štvorkoalíciu, ktorá by zaručovala pohodlnú ústavnú väčšinu. V predchádzajúcej vláde pôsobilo za posledné obdobie viacero žien.

Denisa Saková bola na poste ministerky vnútra, Gabriela Matečná viedla rezort pôdohospodárstva, Martina Lubyová bola čele rezortu školstva, Ľubica Laššáková bola ministerkou kultúry. Ešte do decembra minulého roka viedla ministerstvo zdravotníctva Andrea Kalavská. Ktoré posty by v novej vláde mohli padnúť do rúk žien?

Ministerka pôdohospodárstva Jarmila Halgašová (SaS)

Medzi favoritmi na post ministra pôdohospodárstva je Jarmila Halgašová, ktorá do parlamentu nastúpi ako náhradníčka Lucie Ďuriš Nicholsonovej zo SaS. Tá oznámila, že sa vráti do Bruselu, kde bude pokračovať v práci europoslankyne. Halgašová je bývalá riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. Na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pôsobila už v minulosti ako hlavná štátna radkyňa. Je tímlíderkou strany SaS pre oblasť pôdohospodárstva.

Ministerka vnútra Veronika Remišová (Za ľudí)

O post ministerky vnútra prejavila záujem Veronika Remišová z Kiskovej strany Za ľudí. Netreba však zabúdať na to, že práve na kľúčové miesto má v ponuke ľudí aj víťazné OĽaNO. A jeho obsadenie považuje za prioritu. Hovorilo sa, že novým ministrom sa v tomto prípade môže stať Lukáš Kyselica, Gábor Grendel či Jaroslav Naď. Daniel Lipšic už špekulácie o svojom obsadení vylúčil.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí)

Okrem Márie Kolíkovej sa s obsadením postu ministra spravodlivosti skloňuje aj meno Juraja Šeligu, Alojza Baránika zo SaS či Milana Vetráka z OĽaNO. Jediná ženská kandidátka však ponúka bohaté skúsenosti z praxe, keďže v rezorte pôsobila na poste štátnej tajomníčky už v predchádzajúcom volebnom období.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Krištúfková (Sme rodina) alebo Jana Žitňanská (Za ľudí)

Post, na ktorý sa črtá viacero kandidátov, pravdepodobne obsadí členka hnutia Borisa Kollára Sme rodina. Jednou z možností je Petra Krištúfková, druhou Adriana Pčolinská. Do úvahy ale pripadá aj Jana Žitňanská zo Za ľudí.