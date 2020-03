Prvé škriepky v novej koalícii: Súboj nádejných ministrov financií, Sulík hovorí jasné nie

Eduard Heger, ktorý by tiež mohol pomýšľať na stoličku šéfa rezortu financií sa v diskusii SME priznal, že ak by sa stal predsalen ministrom financií, zaviedol by licencie pre živnostníkov, dve minimálne mzdy podľa vzdelania a zvýraznil aj daň z luxusu pre extrémne bohatých ľudí, čo Richarda Sulíka mierne rozrušilo. "Aj Igor Matovič je extrémne bohatý, je možné, že by ju platil aj on," povedal odvážne na margo dane z luxusu Heger.

Zdroj: Topky/Peter Korček

V žiadnom prípade nie s SaS

Zo spomínanej dane z luxusu šéf SaS rozhodne neskáče od radosti. "Ctenému pánovi kolegovi Eduardovi Hegerovi si dovolím pripomenúť, ako smeráci potrestali tých, ktorí si dovolili byť úspešní," povedal predseda SaS na Facebooku, kde následne začal vymenovať praktiky Smeru a dôvody, prečo táto alternatívna nie je preňho správnou cestou.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Nezaťažujme ľudí, odkázal

"25% milionárska daň, zrušené nezdaniteľné minimum, 7,5% daň z dividend, zdravotné odvody bez stropu (pričom dostanú rovnako biednu zdravotnú starostlivosť ako ten, čo neplatil nikdy nič), sociálne odvody na 7 násobok priemernej mzdy (pričom dôchodok sa im ráta len z trojnásobku), registračná daň na vozidlá až 3800 eur (nad 254 kW výkon)," vymenoval dôvody šéf liberálov. "Tak poprosím, skúsme sa sústrediť na to, ako ľuďom zlepšíme život a nie ako ich zaťažíme," uzavrel Richard Sulík