Bruno Mars a Sexyy Red, video Fat, Juicy and Wet

Po úspešnom singli Die With a Smile po boku Lady Gaga, skladbe APT s Rosé, ktorá bola dvanásť týždňov na vrchole rebríčka Billboard Global 200, avizoval Bruno Mars spoluprácu so Sexyy Red. "Idem do štúdia urobiť hymnu striptízovému klubu. Pomôžte mi niekto, prosím, skontaktovať sa so Sexxy Red!!" napísal na Instagrame.