Obytný komplex v Španielsku fascinuje svet, jeho obyvatelia museli pred turistami zavrieť brány

ŠPANIELSKO - Na strmých útesoch španielskeho pobrežia Costa Blanca, s priamym výhľadom na skalný masív Peñón de Ifach, stojí jedno z najkrajších diel modernej architektúry na svete. La Muralla Roja v meste Calpe nie je len obyčajným obytným komplexom. Je to najkrajšia ukážka postmoderny, priestorový labyrint a vizuálna symfónia, ktorú vizionársky španielsky architekt Ricardo Bofill so svojím tímom dokončil v roku 1973. Hoci tento projekt vznikol pred viac ako piatimi desaťročiami, jeho nadčasová estetika dodnes určuje trendy a fascinuje svetovú architektúru.
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