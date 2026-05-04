Prvá trieda za cenu druhej: Železnice lákajú na špeciálnu narodeninovú ponuku

Cestovanie v 1. triede nemusí byť len výnimočnou príležitosťou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ponúka platiacim cestujúcim možnosť využiť v deň svojich narodenín 1. triedu za cestovné do 2. triedy. Popri tejto jednorazovej ponuke môžu cestujúci využívať aj dlhodobejšie výhody, napríklad cez zákaznícku kartu KLASIK.
