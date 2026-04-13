Rusi pošliapali pamiatku Stalinových obetí: Múzeum dejín gulagu je minulosťou

V Moskve na mieste uzavretého Múzea dejín gulagu, venujúceho sa sovietskym represiám a koncentračným táborom, úrady otvoria Múzeum pamiatky obetí genocídy sovietskeho ľudu. Uviedla to agentúra Interfax s odvolaním sa na nemenované dobre informované zdroje.
Odporúčame
