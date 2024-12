Filip Jančík a jeho mega úspešný rok! Podmanil si Česko aj Slovensko, o pár dní vypukne jeho veľkolepá šou v Inchebe

(Zdroj: Archív Filip Jančík)

Ak sa náš najznámejší huslista Filip Jančík vráti počas poslednej noci tohto roka v mysli späť k tohtoročným úspechom, môže byť spokojný. Zaradil sa totiž medzi najvyhľadávanejších hudobníkov nielen v našich končinách a podarilo sa mu dosiahnuť i tie najodvážnejšie méty. Svojím unikátnym štýlom a energiou dokázal vypredať koncerty, o akých snívajú tí najlepší v odbore. Jeho vianočné turné, ktoré už roky láme rekordy návštevnosti, zakončil v decembri u našich západných susedov skutočne s impozantným úspechom. Viac už prezrádza on sám: „Vypredať Rudolfinum aspoň raz je česť, no keď som tam pridal druhý koncert a taktiež bolo plno, získal som zážitok na celý život,“ tvrdí po sérii koncertov, ktoré boli jeho profesionálnym triumfom, ale bezpochyby i splnením snov. Tento majestátny neorenesančný klenot na brehu Vltavy je domovom Českej filharmónie a roky hostí svetové hudobné esá, akými sú Luciano Pavarotti, Lang Lang, Peter Dvorský či Yo-Yo Ma.

Filip sa však nezastavil len pri Prahe. Jeho turné, ktoré sa konalo v období od jesene do Vianoc, zaplnilo sály aj v mestách ako Košice, Žilina či Brno. Jeho koncerty sú udalosťou, na ktorú sa oplatí čakať i dlhé mesiace. „Každé jedno vystúpenie bolo pre mňa neopísateľné. Cítiť tú energiu od publika, vidieť všetky tie úsmevy či dojatie v tvári, to je presne ten dôvod, prečo to robím,“ priznal krátko po jeho poslednej tohtoročnej koncertnej zastávke.

Náhle komplikácie ako výzva

Napriek tomu, že turné prebiehalo vo všeobecnosti hladko, Filip sa musel vysporiadať aj s nečakanými problémami. Krátko pred koncertnou zastávkou v Brne čelil nepríjemnému incidentu – niekto rozbil sklo na kamióne, ktorý prevážal jeho techniku, a dokonca si "prilepšil" pár ukradnutými vecami.

„Ako líder projektu sa človek musí postaviť čelom aj takýmto nepríjemným situáciam. Času bolo málo, avšak nechať našeho vodiča kamiónu cestovať s rozbitým oknom by bolo barbarstvo. Do dvoch hodín sme našli náhradný diel, jediné pasujúce okno v Českej republike a pomohli sme mu ho rovno aj vymeniť." spomína dnes už s úsmevom Filip na akčné pondelkové ráno. To všetko zdieľal so svojími fanúšikmi na Instagrame.

Hudba ako emocionálny zážitok Jančíkove koncerty ale rozhodne nie sú „iba“ o hudbe. Ide o komplexný zážitok, ktorý vťahuje publikum do sveta filmových melódií a emotívnych tónov. Svetelná technika, dokonalý zvuk a prepracované vizuálne efekty robia z každého večera v jeho podaní nezabudnuteľnú šou. Kombinácia filmovej či klasickej hudby a modernej prezentácie priniesla Filipovi unikátne postavenie na hudobnej scéne, pričom túto pozíciu sa mu darí vďaka bezodnej dávke talentu, profesionality a v neposlednom rade i kreativity, obhajovať niekoľko rokov po sebe.

Jeho koncertný program v závere tohto roka zahŕňal ikonické filmové skladby, ako aj obľúbené vianočné melódie, ktoré vo výnimočných aranžmánoch hudobníkov z celého sveta rozozvučali publikum do posledného tónu. „Chcem ľuďom prinášať zážitky aj vnemy, ktoré si zapamätajú na celý život. Hudba má moc spájať a prenášať emócie. A presne to sa snažím robiť,“ vysvetľuje Filip a spätná väzba od ľudí, ktorí mali možnosť vidieť ho hrať naživo, tieto slová len potvrdzuje.

Osobný prístup a túžba prekvapovať

Čo ale na Filipovi obdivujú rovnako ako jeho hudobné umenie, je pokora a úprimnosť. Počas turné nielenže vystupoval s plným nasadením, ale zakaždým si našiel čas aj na osobné stretnutia s publikom. Pre návštevníkov pripravil tiež limitované sviečky, ktorými chcel poďakovať za obrovskú podporu, ktorej sa mu permanentne dostáva. Podľa sociálnych sieti si sviečky fanúšikovia dávali dokonca na štedrovečerný stôl. Niet divu, že v týchto dňoch zaplavujú jeho sociálne siete nadšené

príspevky od priaznivcov, ktorí ho označujú za "Moderného Paganiniho" či „Kráľa emócií". „Práve vďaka ľuďom, ktorí mi veria a prichádzajú na moje koncerty, mám možnosť robiť to, čo milujem. Každý jeden z nich je pre mňa obrovskou motiváciou,“ netají dojatý a energiou nabitý huslista.

Veľkolepá šou v Inchebe

Ak ste Filipa Jančíka ešte nezažili naživo, 8. január 2025 je dátum, ktorý si treba poznačiť. Bratislavská Incheba sa stane dejiskom epickej šou filmovej hudby, ktorá prinesie rozľahlú scénu, tajných hudobných hostí, ohromujúce svetelné efekty i vizuálne prvky, aké sme u tohto umelca ešte nevideli. Diváci sa môžu tešiť na hudbu z kultových filmov ako Shrek, Posledný Mohykán, Gladiátor, Pán prsteňov či Piráti z Karibiku. „Privítajte nový rok spolu so mnou v atmosfére tých najkrajších skladieb, ktoré oslovujú všetky generácie," pozýva Filip na koncert, ktorý sľubuje byť dychberúcim zážitkom. Lístky sú stále dostupné, no vzhľadom na obrovský záujem sa odporúča konať rýchlo. Tento koncert je príležitosťou vstúpiť do ďalšieho roka s hudbou, ktorá oslovuje srdcia a vytvára neopakovateľné spomienky.

Budúcnosť plná výziev

Rok 2024 Jančík uzatvára ako jeden z najúspešnejších slovenských umelcov. S viackrát vypredaným Rudolfinom, sériou triumfálnych koncertov a státisícmi fanúšikov na sociálnych sieťach si upevnil silnú pozíciu na našej hudobnej scéne. No ako sám hovorí, toto je len začiatok: „Hudba je nekonečný priestor na objavovanie. Už teraz pripravujem nové projekty, ktoré neprestanú verejnosť prekvapovať a v dobrom slova zmysle i šokovať.“

Filip nám tiež pripomína, že talent, tvrdá práca a vášeň dokážu otvoriť dvere aj na tie najprestížnejšie pódiá sveta. A ak je rok 2024 jeho doterajším vrcholom, budúcnosť sľubuje ešte väčšie projekty a pretavenie umelcových cieľov do reality. O tom niet pochýb.