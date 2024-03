Diváci Markízy ZÚRIA: Vincze ich totálne VYTOČIL... Tribula REAGUJE na jeho urážky!

Ján Tribula & Natália Glosíková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Uplynulú nedeľu si diváci konečne vychutnali dlho očakávanú novú sériu Let's dancas. Na parkete sa predviedlo dovedna jedenásť tanečných párov, no a ako to už býva, niektorí podali lepšie tanečné výkony a iné zasa horšie. Medzi najslabšie čísla večera, teda aspoň podľa počtu bodov, patrila cha-cha, ktorú odtancovali Ján Tribula a Natália Glosíková....

Aj napriek tomu, že Ján Tribula a Natália Glosíková skončili na chvoste tabuľky a získali iba 13 bodov, diváci ich výkon odmenili standing ovation. Na nohách stála takmer celá sála a bolo zrejmé, že tohtoročná séria Let's dance má opäť niekoho, kto síce netancuje ako profík, no zato fanúšikov mimoriadne baví a ľudia mu fandia aj napriek tomu, že je tak trošku "drievko".

Nuž a na Tribulov účet sa zabával aj moderátor Viktor Vincze. Ten si na jeho adresu neodpustil niekoľko uštipačných poznámok. „Ľudia za mnou umierali od smiechu," začal a potom sa obrátil k Natálii. Pýtala si si veľkého chlapa, dostala si aspoň veľkú hlavu," pokračoval v komentároch na adresu svojho markizáckeho kolegu. A tieto nemiestne hlášky divákov poriadne nasrdili.

„Vystúpenie by sa dalo prežiť, ale tie nevhodné komentáre... To sa trénuje na generálke? Vincze by sa mal starať hlavne o seba. Či je chlap na správnom mieste, keď zosmiešňuje niekoho pred národom," napísala v diskusii pani Alena. „Jediné, čo sa mi nepáčilo, sú komentáre od Viktora Vinczeho. Že “veľká hlava”. Trošku úcty by nezaškodilo," vyjadrila sa diváčka Dominika. „To vyjadrenie s veľkou hlavou bolo úplne cez čiaru," myslí si ďalšia fanúšička.

Redakcia o vyjadrenie požiadala aj samotného Jána Tribulu. To, čo mu Vincze povedal, podľa všetkého berie s nadhľadom. A vraj to pôvodne ani nezaregistroval... „Bol som v takom vypätí, že toto som ani nepočul... S Viktorom sme kamoši a viem, že to určite nemyslel zle." povedal pre Topky.sk redaktor.

