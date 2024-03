Ján Tribula & Natália Glosíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Ján Tribula sa upísal tancu. Jeho účasť v Let´s Dance nikto nepredpokladal a zdá sa, že problémy to narobila aj samotnému moderátorovi: „Pre mňa je to obrovská zodpovednosť. Nechcem sklamať Natáliu a možno aj ľudí, ktorí nám veria, možno aj mne, mojich priateľov, ktorí hovoria, že to dám…“ Podporu dostáva aj od bežných ľudí na pumpe či v lekárni a všetci sú veľmi milí: „To je neuveriteľné, že ľudia, s ktorými som sa stretol, držia palce a povzbudzujú…“ Samozrejme, existujú aj hejteri a ľudia závistliví alebo neprajní, ale našťastie Janko sa takýchto ľudí stráni a snaží sa nevšímať si ich. Niektorým z nich možno prekáža práve jeho dlhá ofina, ktorú si moderátor nestrihal už ani nepamätá - a na pretras prišla aj v prvom kole Let´s Dance. My sme sa však ešte pred spustením šou pýtali, či si dá na ofinu siahnuť, prípadne si nechá kreovať na hlave rôzne účesy.

Ján Tribula a jeho OFINA: Konečne prezradil, čo chceli všetci vedieť! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)