Ján Tribula & Natália Glosíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Ján Tribula svojím prísľubom tancovať v Let´s Dance urobil odvážne rozhodnutie. S tancom veľký kamarát nie je, preto jeho rozhodovanie trvalo trošku dlhšie a prezradil aj to, či boli nejakí ľudia, ktorí ho od účasti v šou odhovárali. Napokon sa pustil do tanečného boja a dnes neľutuje, pretože sa ocitol medzi skvelými ľuďmi: „Všimnite si, že v Let´s Dance sú ľudia, ktorí v tom, čo robia, sú absolútna špička… Cítim to na veľké priateľstvo aj po Let´s Dance“. A tréningy majú aj ďalšiu výhodu: „Keď som si po mesiaci a dvoch týždňoch obliekol nohavice, tak mi padli, takže už som schudol, čo je fajn…“

Janko však žije v Poprade, odkiaľ podniká náročné túry. Raz za týždeň vytiahne niekoho na kopce, aby si diváci mohli každú nedeľu v Televíznych novinách pozrieť jeho Potulky po horách s Tribulom: „Jeden deň v týždni idem do hôr na potulky, veľmi mi to pomáha zresetovať, lebo to Let´s Dance je množstvo dát, ktoré do vás sypú...a na tréningu už počas jedného pohľadu Natálie viem, že to nebol dobrý krok“, hovorí Tribula, ktorý sa nevzdáva aj napriek nie najpriaznivejším hodnoteniam poroty. „Technicky perfektne zvládnuté... Dva drepy," rypla si do Tribulu Adela. „Ja som niečo také ešte v živote nevidela," smiala sa Drexler. Diváci sa však určite zhodnú, že ak by si jeden tanec pozreli ešte raz, určite by to bol práve tento. Lebo hoci to nebolo ani zďaleka technicky dokonalé, redaktor sa postaral o perfektnú zábavu. „Všetko je fajn, že milý, zábavný, ale tu treba tancovať!“, uvedomuje si Tribula, ktorý sa v ankete na Topky.sk umiestnil medzi tanečníkmi na šiestej priečke.

Náročné tréningy v Let's Dance majú prvé výsledky: Tribula SCHUDOL... Padli mu nohavice! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)